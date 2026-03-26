Alberto Cercós García 26 MAR 2026 - 09:57h.

Lance Stroll es claro y contundente al respecto: las vibraciones no se han ido y terminar la carrera parece una utopía.

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Aston Martin se prepara para un nuevo fin de semana complicado. Aún con Fernando Alonso ausente por su estrenada paternidad, este jueves ha sido Lance Stroll quien ha dado la cara ante los medios de comunicación. Con un discurso que sigue la tónica de Australia y China, el piloto canadiense habla de los problemas que tiene el AMR26 y augura que con las vibraciones que tiene el coche únicamente se ve realizando la mitad de la carrera del domingo. La situación no parece haber mejorado mucho y Honda, en su casa (Japón), vivirá un Gran Premio muy bochornoso. En Aston Martin siguen trabajando, pero no es suficiente. Pasan las semanas y, con la mirada puesta en el parón de abril, continúan las intentonas para que desparezcan los problemas.

"Todo el mundo está trabajando tan duro como puede para mejorar la situación. Por supuesto, ninguno de nosotros está contento, no es el comienzo que queríamos. pero es lo que es, y estamos trabajando duro para darle la vuelta. Tenemos problemas en el lado del motor y hay otras áreas en las que tenemos que trabajar en el coche. Las curvas de alta velocidad siguen siendo una debilidad para nosotros, así que intentaremos mejorar en cada área que sabemos necesitamos mejorar para traer rendimiento tan pronto como podamos", cuenta Stroll desde Japón en declaraciones recogidas por MARCA.

Lance Stroll, realista para la carrera

La cruda realidad de Aston Martin es la que es; por lo que hablar de terminar la carrera ya es algo superlativo. Eso sí, mientras que Stroll habla precisamente de ellos; él mismo lo niega. "Estamos intentando mejorar los problemas que teníamos en China, donde teníamos un gran problema de vibraciones, un problema de fiabilidad. Así que intentamos mejorar esos problemas y creo que terminar la carrera con ambos coches ya sería un buen paso adelante", reconoce el canadiense. "Tenemos que mejorar la fiabilidad y las vibraciones, e incluso cuando terminamos vueltas, estamos a 3 segundos y medio de los coches punteros. Así que hay muchas cosas por mejorar y una vez arreglemos las vibraciones y mejoremos la fiabilidad, tendremos que encontrar ese rendimiento, supongo que en el motor, a través de más potencia y también una mayor carga aerodinámica, son muchas cosas en las que trabajar", añade.

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Pero esas palabras pierden todo el sentido cuando Stroll revela la realidad: no se ve, para nada, terminando una carrera si las vibraciones no disminuyen. "Ahora creo que podemos completar, diría que media carrera. Pero también tenemos esos problemas de fiabilidad, es muy incómodo. Queremos ser más competitivos como equipo y eso es lo más doloroso para todo el mundo. Todos estamos empujando a tope para traer más rendimiento y volver a la pelea donde queremos estar, que es en la parte alta. Eso es en lo que estamos centrados y se trata de llegar ahí lo antes posible", zanja.