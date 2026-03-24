Diego Páez de Roque Madrid, 24 MAR 2026 - 15:08h.

El expiloto se pronunció sobre Adrian Newey antes del GP de Japón

Fernando Alonso no disputará los Libres 1 del Gran Premio de Japón: Jak Crawford será su sustituto

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Los problemas en Aston Martin no cesan. Después de los abandonos de Fernando Alonso y Lance Stroll tanto en Australia como en China, Japón parece que seguirá la misma dinámica. Por el momento, el asturiano no disputará los Libres 1 del Gran Premio de Japón y Jak Crawford será su sustituto, una práctica habitual en la Fórmula 1.

Además, en las últimas horas se ha filtrado la conversación de Lance Stroll en el GP de China, donde despachó contra su vehículo de manera contundente.

"Esta es la peor mierda que he conducido en mi p*** vida", dijo el canadiense, cargando contra las prestaciones de un AMR26 que pierde casi 70CV de potencia con respecto a los monoplazas de los rivales.

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Los problemas de Aston Martin afectan a Adrian Newey

En este desastroso comienzo de temporada, la mayoría de las críticas han sido dirigidas hacia Adrian Newey. Se esperaba que el ingeniero británico mejorase el monoplaza de la anterior temporada e hiciese historia junto a Fernando Alonso, pero aún no han podido ni siquiera terminar una carrera.

Sobre Adrian Newey se ha pronunciado Helmut Marko en una entrevista para oe24. Ambos trabajaron juntos durante casi dos décadas tras la incorporación del británico a Red Bull en 2006, siendo Marko el asesor principal y Newey el director técnico.

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El que fuera piloto profesional, fue preguntado sobre su excompañero, con el que ha estado en contacto después de las múltipoles quejas y los problemas de los monoplazas de Aston Martin.

"He estado en contacto con él. No está pasando por un buen momento (dado el desastroso comienzo con Aston Martin). Hay problemas con este proyecto que no se resolverán rápidamente", contó Helmut Marko.

Helmut Marko también habló sobre otra escudería en un momento totalmente diferente como es Mercedes. "Está en otra liga. Y ni siquiera lo están demostrando todo. Antonelli es un buen tipo. Siempre ha sido rápido, y con la experiencia comete menos errores".

Además, dejó claro que "todo es posible" con Red Bull por su capacidad de remontar y dejó cerrado su regreso a la Fórmula 1. "Mi declaración es clara: ya no hago nada en la Fórmula 1. O como supuestamente dije: mi salida de la Fórmula 1 está sellada".