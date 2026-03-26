Alberto Cercós García 26 MAR 2026 - 12:48h.

Tras un cero en Tailandia y un cuarto puesto en Brasil, Marc Márquez llega a su 'rancho' para estrenarse con Ducati

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Marc Márquez quiere dar un paso adelante en este 2026. Tras un inicio complicado donde Aprilia está claramente mejor que otras marcas en MotoGP, el piloto catalán no quiere desperdiciar la oportunidad de volver a ganar en uno de sus trazados favoritos. El Mundial llega a Austin, plaza donde Marc Márquez ha ganado hasta en siete ocasiones. De todas ellas, destaca que lo hizo de manera consecutiva entre 2014 a 2018, siendo 2021 su último triunfo en territorio estadounidense. El curso pasado casi asciende el número a ocho, pero su primer gran error de la temporada llegó ahí. Tras un inicio caótico en 2025, Márquez estaba derechito hacia la victoria. Sin embargo, cuando lideraba con contundencia ante Pecco Bagnaia, se fue al suelo. Ahora, y tras un inicio difícil tanto en Tailandia como en Brasil, Márquez quiere hacer de Austin su punto de inflexión.

Márquez tiene varias cosas pendientes con Austin. La primera de ellas es el reencontrarse con la victoria en uno de sus trazados más favorables. Y es que desde 2021 no logra ganar ahí. Para haberlo hecho en siete ocasiones, estar cinco años sin lograr un triunfo en Estados Unidos no es buen síntoma. Además, hay más miga en ese objetivo: no ha ganado aún con Ducati, obviamente. En 2025 estuvo cerca como ya se ha explicado, por ello la importancia ahora será mayor.

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De hacerlo, de reencontrarse con su mejor versión, no solo podría significar un punto de inflexión para él, sino también para el Campeonato. Y es que pararle los pies a Aprilia y a Marco Bezzecchi es, sin lugar a dudas, el principal objetivo del piloto de Cervera. El italiano encadena cuatro victorias seguidas (Portimao y Valencia en 2025, y Tailandia y Brasil este 2026), por lo que Márquez intentará cesar dicha racha.

Marc Márquez necesita a Ducati

En Brasil, Marc Márquez fue claramente crítico con el rendimiento de Ducati. Frente a Aprilia, a Marc le cuesta mucho competir. Y hace pocos días, el español dio la clave: falta velocidad. "¿Qué me faltó? Velocidad. Estamos en MotoGP. Si no hay velocidad, te falta un poquito más. Nos falta un puntito que es el que teníamos nosotros el año pasado y este año parece que lo tienen Bezzecchi y Martín con Aprilia", confesaba en DAZN.

Recuperar esa velocidad y la confianza encima de la moto se antoja clave para que Austin sea un puto de inflexión. Márquez sabe que la temporada acaba de empezar y que quedan muchísimos puntos por repartir, pero sigue mosca por no encontrarse al 100% cómodo encima de la moto. Su lesión en Indonesia le sigue lastrando un poco, y si a eso le sumas que Ducati no está en su mejor momento... se crea una combinación muy complicada de superar. Sin embargo, qué mejor sitio para revertir dicha situación que en el 'rancho' de Márquez. Austin debe hacer su función y este fin de semana Márquez debe recuperar el sitio que se merece.