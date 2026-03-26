Carlos Sainz, "en shock" con el mal rendimiento de Williams: "Anticipé el bache"

Alberto Cercós García 26 MAR 2026 - 11:47h.

Carlos Sainz sabía que algo malo estaba pasando con el FW48 y en este inicio de curso lo está corroborando

La realidad de Aston Martin en Japón es igual de cruda por las vibraciones: Lance Stroll prevé completar media carrera

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El 2026 ha empezado de la manera más cruel para los pilotos españoles en la Fórmula 1. A nivel deportivo, Aston Martin y Fernando Alonso están a años luz del rendimiento esperado. Vibraciones, fiabilidad entre algodones y falta de potencia en el motor Honda son algunos de los problemas con los que llevan lidiando en Australia, China y ahora, Japón. Pero Carlos Sainz en Williams no se salva de la mala suerte. Ellos, incluso, están en una situación más complicada. Se perdieron el 'shakedown' de Barcelona, van a contracorriente aún teniendo un motor Mercedes y solo el madrileño ha sido capaz de puntuar en los dos Grandes Premios disputados hasta la fecha. Un resultado, la novena posición de China, completamente inesperada para todos.

Precisamente Sainz alza la voz desde Japón. El español reconoce estar preocupado y en 'shock' por este inicio de Mundial. Pese a que sí esperaba algo así, no era consciente de lo duro que iba a ser. "¿Puntuar en Suzuka? Necesitamos ayuda de nuestros rivales, como en China. Fuimos 17º en las dos clasificaciones y estamos a tres décimas de la zona media. En tierra de nadie. No creo que aquí sea diferente. Estamos igual en clasificación que en carrera, vemos la misma diferencia con los otros equipos. Pero en las carreras pasan más cosas, mientras que en clasificación ya en China todos eran capaces de sacar el potencial del coche", explica en declaraciones recogidas por AS.

Un batacazo que Carlos Sainz ya esperaba

La cruda realidad de Williams es enorme. Tanto, que Sainz reconoce estar como noqueado ante una situación que, eso sí, se olía en pretemporada. "Ha sido un 'shock' para mí, para el equipo, para Albon, para los ingenieros. No es un secreto que es duro. Yo me lo olía en diciembre y enero, anticipé el bache por esas conversaciones sobre retrasos, por no llegar al primer test, al escuchar los primeros números de sobrepeso… no era un inicio prometedor. Pero sabía que en algún momento Williams tendría algún bache, el camino hacia el éxito nunca es una línea recta", confiesa Sainz.

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"Es un bache grande, probablemente más grande de lo que esperaba. Pero ahora hay que saber recuperarse porque nos ayudará a eliminar puntos débiles del equipo en nuestra manera de producir y diseñar, y en fabricar componentes con sobrepeso. Eliminará esos pequeños problemas y nos recuperaremos y tendrá el efecto contrario. Una vez lo analizas te das cuenta de que no estábamos al nivel que creíamos como equipo. Ahora está claro, pero hace cuatro meses estábamos quintos en el campeonato con tres podios casi consecutivos y la tendencia era muy buena, teníamos confianza", zanja.