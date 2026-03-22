Uno por uno del GP de Brasil de MotoGP: sobresaliente de Aprilia con Jorge Martín y suspenso de Marc Márquez

Alberto Cercós García 22 MAR 2026 - 19:52h.

En ElDesmarque ponemos notas a los pilotos más destacados de MotoGP en el Gran Premio de Brasil

Marc Márquez gana su primera 'sprint' de la temporada en el estreno de Brasil y con Jorge Martín en el podio

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Carrera condicionada por la alta temperatura en el asfalto de Brasil, pero que ha dado un juego más que interesante. Aprilia sigue dominando en MotoGP con un Marco Bezzecchi que sigue en racha. Ya son cuatro victorias seguidas del piloto italiano (las dos últimas de 2025 y las dos primeras de 2026). Pero en Aprilia hay más de una sonrisa, y es que en el otro lado del box Jorge Martín ha cerrado uno de sus mejores fines de semanas. El español terminó tercero en la 'sprint' de este pasado sábado y en carrera lo ha hecho en segunda posición. Un paso adelante más que importante para dejar atrás un 2025 horrible en cuanto a lesiones. La parte más negativa en clave Mundial la protagoniza Marc Márquez. No ha sido un fin de semana sencillo para él pese a ganar la 'sprint'. Este domingo ha claudicado ante Fabio Di Giannantonio y se ha quedado a las puertas del podio. Una batalla perdida para un Márquez que, eso sí, recupera terreno en la clasificación general.

Las notas de los pilotos en Brasil

Marco Bezzecchi (1º): 9'5. Carrera superlativa del piloto de Aprilia. Ha ganado con solvencia en Brasil y ya encadena dos triunfos seguidos en este 2026, cuatro si se cuentan los dos últimos del 2025. Es el hombre más en forma del Mundial y ya lidera el Campeonato con 56 puntos. Aprilia tiene a su estrella en el mejor momento y hoy no ha tenido rivales. Sobresaliente.

Jorge Martín (2º): 9. Qué alegría ver de nuevo al madrileño ahí. Segundo para cerrar un domingo de ensueño para Aprilia y un Gran Premio de Brasil soberbio para él. A la tercera posición en la 'sprint' toca sumarle este segundo puesto. Todos los hospitales, operaciones y momentos difíciles ya son historia. Este Martín es el que nos gusta ver. Hoy, en la carrera, muy sólido al principio y, sin ser capaz de ser más rápido que Bezzecchi, le ha mantenido el ritmo. Ni Di Giannantonio ni Márquez han podido seguir su estela. Paso adelante. Confianza.

Fabio Di Giannantonio (3º): 9. Grandiosa su batalla con Márquez y... justo vencedor. El italiano aprovechó las indecisiones y los errores de un Marc que no pudo con él. Di Giannantonio paría desde la 'pole' y tuvo la venganza necesaria con el de Ducati. Si ayer era Márquez quien le arrebataba la victoria en la 'sprint', hoy ha sido DiGia quien le ha 'sacado' del podio. Excelente fin de semana.

Suspenso de Ducati: Márquez fuera del podio y Bagnaia, en el suelo

Marc Márquez (4º): 4. De Marc Márquez siempre esperamos lo máximo y hoy no ha estado bien. Todo el mundo sabe que aún no está al 100% físicamente y que sus sensaciones con la moto no son las mejores. Aunque duela, toca ser duros con él. Su nivel no es para terminar en cuarta posición y si no está en el podio es por un error suyo. Incapaz de rebatir a Di Giannantonio en las últimas vueltas y pasando meta con un resultado que no hubiera firmado.

Álex Márquez (6º): 6. Carrera y fin de semana donde el de Gresini ha sido bastante discreto. Sigue sin dar con la tecla en la nueva Ducati pero ha salvado los muebles con una carrera sólida. Eso sí, perdió la quinta posición en la última vuelta ante Ai Ogura.

Pedro Acosta (7º): 5. Aprobado por los pelos, pero sin haber sido su mejor fin de semana. Con muchos problemas desde el primer día... y en la carrera más de lo mismo. No pudo dar caza al grupo delantero y se vio envuelto en batallas para no terminar ni en el top5. Lástima. Pierde el liderato.

Fermín Aldeguer (8º): 7. Primera carrera de la temporada, lesionado, con muletas, con una cicatriz que pone los pelos de punta. Y aún así, entre los ocho mejores. Gran regreso de Fermín.

Raúl Fernández (10º): 4. La peor Aprilia. Se esperaba más de él tras lo visto en Tailandia, pero el español no ha sabido encontrarse en Brasil. Una pena.

Álex Rins (14º): 3. Otro fin de semana para el olvido. Yamaha no levanta cabeza y Rins paga los muebles rotos. Menudo 2026 tiene por delante. Agonía.

Maverick Viñales (18º): 2. Último. Incompensable el nivel de KTM en general y de Viñales en particular. Necesita un cambio de chip y volver a confinar.

Joan Mir (OUT): 0. Su calificación corresponde al número de puntos que ha sumado en todo este fin de semana. Y es que el mallorquín se cayó tanto en la 'sprint' como en la carrera de este domingo. Así es imposible. Mal.

Pecco Bagnaia (OUT): 1. También mal, muy mal. Se fue al suelo luchando por los puntos. Decepción total.