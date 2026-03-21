Marc Márquez gana su primera 'sprint' de la temporada en el estreno de Brasil y con Jorge Martín en el podio

Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 20:55h.

Marc Márquez logra su primera victoria del 2026 en la 'sprint' del GP de Brasil; Jorge Martín, tercero

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Tardó mucho más de lo esperado, pero al fin la 'sprint' de MotoGP se pudo disputar este mismo sábado. Un socavón que apareció tras la clasificación de la categoría reina obligó a la organización a retrasar no solo la carrera de hoy, sino los entrenamientos de Moto2 y Moto3. Una hora y veinte más tarde de lo previsto empezó la 'sprint' de MotoGP. Fabio Di Giannantonio protegía la primera posición en la salida, con Marco Bezzecchi y Marc Márquez en primera fila. Pero Marc es mucho Marc, y en este 2026 quería estrenarse ya. Tras no haber ganado en Tailandia, el piloto de Ducati ya se ha resarcido de un complicado inicio logrando su primer triunfo: la 'sprint' de Brasil es suya.

Di Giannantonio empezó la carrera bastante bien, manteniéndose en primera posición y poniendo tierra de por medio con sus rivales. Por atrás la sorpresa la había dado Fabio Quartararo, que se había colocado segundo en las primeras curva. Como si de un espejismo se tratara, la Yamaha del francés fue cayendo posiciones. Márquez, Marco Bezzecchi y Jorge Martín se pusieron el mono de trabajo y no solo se quitaron de encima a Quartararo sino que se pusieron en 'modo ataque' hacia Di Giannantonio.

Di Giannantonio-Márquez y Bezzecchi-Martín

En ese tramo de la carrera, el italiano había puesto mucha distancia respecto a su primer perseguidor. Un Márquez que logró un buen ritmo de carrera y que pudo llegar a las últimas vueltas con opciones de arrebatarle la primera posición. En la lucha particular en Aprilia, un error de Bezzecchi le lastró por completo; eso le hizo a Martín ocupar la tercera posición y mantenerla sin problemas en el tramo final.

Ya en las últimas vueltas, Márquez no tuvo miramientos y no dudó en adelantar a Di Giannantonio. Primera victoria de Marc en este 2026. Una 'sprint' intensa durante las primeras vueltas y sin ningún tipo de polémica. Ahora tocará ver en la carrera del domingo si los protagonistas hoy también dan la talla mañana. "Es una victoria importante, porque en Tailandia sufrí. Aquí he dado un paso, aunque aun así no estoy pilotando como quiero, pero seguiremos empujando, que es la clave de la vida, y mañana lucharemos contra Di Giannantonio, que es muy rápido", explica Márquez nada más bajarse de su moto.

Así ha quedado la 'sprint' en Brasil