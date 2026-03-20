Fermín Aldeguer se 'alía' con Valentino Rossi y cierra su futuro en MotoGP

Alberto Cercós García 20 MAR 2026 - 17:32h.

Otro de los pilotos que parece tener su futuro encaminado es Fermín Aldeguer: seguirá con Ducati, pero en otro equipo

Joan Mir y Raúl Fernández avanzan en su futuro pese a la incertidumbre que hay en MotoGP para 2027

Compartir







Pasan los días y la futura parrilla de MotoGP va cogiendo forma. Si bien todo se queda en un rumor, muchas de las informaciones que van surgiendo están únicamente ligadas a una falta de oficialidad por parte de las marcas. Es el caso de Ducati, con la renovación de Marc Márquez y el fichaje de Pedro Acosta; los movimientos de Fabio Quartararo a Honda, Jorge Martín a Yamaha y Pecco Bagnaia a Aprilia; o incluso el de Álex Márquez a KTM junto con el 'ascenso' de Maverick Viñales al equipo oficial. Todos estos movimientos están cerrados por todas las partes implicadas, pero el bloqueo por 'culpa' de las negociaciones entre Liberty Media y los fabricantes hace que aún no se pueda asegurar nada al 100%. Y en una tesitura calcada se encuentra el futuro de Fermín Aldeguer.

Avanza AS que Fermín Aldeguer tiene ya cerrado su futuro para el 2027. El piloto murciano seguirá en Ducati (tiene contrato con Ducati Corse y así tiene que ser), pero hay un cambio importante. Aldeguer dejará el Gresini Racing para recalar en el VR46, el equipo de Valentino Rossi. Un movimiento que deja sin pilotos a Gresini (Márquez ya tiene cerrada su marcha a KTM) y pone en duda su continuidad con Ducati. Asimismo, la llegada de Aldeguer al equipo de Rossi crea también una situación delicada para Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. Uno de ellos (o ambos) tendrá que decir adiós a la estructura a final de temporada. A fin de cuentas, no todos camben en una parrilla tan limitada, y el cambio de cromos es una arma de doble filo. Con Aldeguer colocado y las dudas en Gresini, MotoGP 2027 coge un tinte aún más interesante.

¿Hasta tres huecos en MotoGP para 2027?

Porque más allá de lo que suceda con Aldeguer y que un hueco más se cierre, hay diferentes efectos colaterales. El más claro es el mencionado de Di Giannantonio y Morbidelli, cuyo futuro en la categoría reina se complica. Como ellos, otros nombres como Álex Rins, Jack Miller o Luca Marini. Porque no solo hay que tener en cuenta todos los pilotos que componen actualmente la parrilla, sino también a los jóvenes que aprietan desde Moto2.

En este segundo caso, ya hay varios nombres postulados para dar el salto en 2027. Ricard Jové es unos de los analistas y comentaristas mejor informados del contexto MotoGP. Y él augura que habrá 2-3 huecos libres de cara a la nueva temporada. Esos asientos, con total seguridad, serán ocupados por David Alonso, Dani Holgado, Izan Guevara o, incluso, Nicolo Bulega. Los tres primeros están en Moto2 con ansias de subir y bien posicionados para ello; el italiano, que compite en WorldSBK, ya debutó en MotoGP sustituyendo a Marc Márquez cuando se lesionó el año pasado.