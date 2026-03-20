Álex Márquez sigue sin confirmar su futuro pero ya actúa como piloto de KTM

Alberto Cercós García 20 MAR 2026 - 11:07h.

Álex Márquez sigue sin soltar prenda sobre su futuro, pero cada vez tiene más 'pinta' de piloto KTM

Pedro Acosta llega a Brasil como el hombre a batir en MotoGP y Marc Márquez querrá vengarse

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El futuro de muchos pilotos de MotoGP está en el aire. Si bien los rumores que han ido surgiendo a lo largo de las semanas parecen muy certeros, la cruda realidad es que el Mundial encara el segundo Gran Premio del año y aún no se sabe nada del 2027. Álex Márquez es uno de los pilotos que, antes de empezar la temporada, quería tener su futuro arreglado. Así lo dijo durante la pretemporada. Y así parece que tiene su próximo destino: cerrado. Todo indica a que el pequeño de los Márquez y actual subcampeón de MotoGP, dejará el Gresini Racing a finales de este 2026. El motivo no es otro que el de estar en un equipo de fábrica. Para ello, Ducati no puede hacer nada. Tienen a Marc Márquez y la teoría dice que también a Pedro Acosta. Un tándem de lujo para abordar el futuro más cercano de la categoría reina. Y mientras tanto, los damnificados se tienen que buscar la vida lejos de la marca italiana. Pecco Bagnaia pondrá rumbo a Aprilia y el mencionado Álex Márquez a KTM.

Márquez buscará con este cambio dar un paso importante en su carrera deportiva. Si bien los resultados más alentadores los ha conseguido pilotando una Ducati, el hecho de liderar un proyecto de fábrica es algo que todo profesional de MotoGP desea. El español, si todo marcha como los rumores dictan, sustituirá a Acosta en el equipo oficial de KTM y compartirá box con Maverick Viñales. Sin embargo, hasta que la 'silly season' se desbloqueé, son todo especulaciones. Aún así, el día a día de los pilotos ante los medios es revelador. Y en el caso de Álex no es la primera vez que se deja entrever claramente cuál es su futuro en MotoGP.

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Álex Márquez no duda en defender a KTM

Álex Márquez ya defiende a KTM públicamente. Siendo este otro acto de fe en relación a su futuro. Durante la previa del Gran Premio de Brasil en Sao Paulo, el catalán no dudó sacar pecho por la marca austriaca y en explicar lo que ocurrió en el pasado. "Al final, a KTM todo el mundo le perdió o le faltó el respeto mucho el año pasado cuando tuvieron el problema económico que tuvieron, pero en 2023 todos los pilotos estaban delante y era la segunda moto mejor con diferencia, después de la Ducati", cuenta.

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"El bache del año pasado creo que les ha hecho mucho daño en términos de imagen y la gente les ha desvaluado muchísimo, pero creo que tienen un gran potencial y que Binder también estaba en Tailandia, por cómo venía del año pasado, y estaba muy bien. Entonces creo que es una moto competitiva y yo creo que estará todo el año ahí", zanja el aún piloto de Gresini.