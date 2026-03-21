Marc Márquez no puede con Fabio Di Giannantonio y saldrá tercero en Brasil

Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 15:40h.

Marc Márquez clasifica en primera fila, por detrás de Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi

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Clasificación dramática en el Gran Premio de Brasil. Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín se han ido al suelo mientras luchaban por la 'pole'. Ninguno de ellos ha marcado el tiempo más rápido, sino un Fabio Di Giannantonio que llegando de la Q1 ha sido capaz de superar a todo el mundo con la VR46. Justo por detrás suyo, Marco Bezzecchi (también tras pasar por la Q1) y un Marc Márquez con problemas, pero cumpliendo. El piloto de Ducati cierra la primera fila de la parrilla y opta a prácticamente todo tanto en la 'sprint' de este sábado como en la carrera del domingo.

Con todos los pilotos buscando la mejor forma de adaptarse a un nuevo circuito, los errores hicieron acto de presencia. En una clasificación con muchas caídas, el inicio de la Q2 fue muy tenso. Pecco Bagnaia y Acosta se fueron al suelo; poco después, Márquez sufrió también una caída. Por último, en el tramo final y en plena vuelta rápida, Martín. Aún así, los españoles cumplieron con las expectativas. Porque a la tercera posición lograda por Marc, toca sumarle la meritoria quinta plaza de Martín, la séptima de Fermín Aldeguer o la octava de Álex Márquez. En condiciones más complicadas se encuentran Pedro Acosta, quien ha clasificado noveno o Bagnaia, undécimo.

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Marco Bezzecchi y Di Giannantonio, de la Q1

Pero antes de todo ello, pilotos como Joan Mir, Diogo Moreira, Raúl Fernández o Maverick Viñales se quedaron fuera de la lucha por la 'pole' en las primeras de cambio. Tras una FP2 para reencontrar las sensaciones de este pasado viernes, los pilotos españoles no tuvieron mucha suerte y ninguno pasó a la Q2. El mallorquín de Honda rozó el pase, pero Marco Bezzecchi con Aprilia y Fabio Di Giannantonio con la Ducati del VR46 fueron los más rápidos para pasar el corte.

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Drama en KTM. De la clasificación se pueden sacar varios puntos diferentes, y uno de ellos lo protagoniza KTM. De las cuatro motos que tiene la marca austriaca en MotoGP, tres de ellas están ocupando las últimas tres posiciones de la parrilla. Enea Bastianini, Brad Binder y Viñales no son capaces de encontrarle el punto a la moto. Algo que contrasta radicalmente con un Pedro Acosta que no solo lidera el Mundial, sino que no tuvo problemas para estar en primera línea.