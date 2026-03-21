Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 21:24h.

Desde que alzó el título a finales de 2024, Jorge Martín no había vuelto a subir al podio: el madrileño sonríe de nuevo

Marc Márquez gana su primera 'sprint' de la temporada en el estreno de Brasil y con Jorge Martín en el podio

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Cuando Jorge Martín ganó el Mundial de MotoGP en 2024 nadie se imaginaba todo lo que tenía que pasar para verle de nuevo subirse a un podio en la categoría reina. Desde su llegada a Aprilia, la mala fortuna le ha perseguido. Lo hizo, sobre todo, durante el inicio del 2025. Ya en la pretemporada, una dura caída le lastró por completo el inicio del Mundial. Debutó con Aprilia en Qatar tras perderse los primeros tres Grandes Premios. Ahí volvió a lesionarse de gravedad y no sería hasta finales de julio que el madrileño volvería a los circuitos. El final de 2025 tampoco fue sencillo, con problemas contractuales de por medio y con una nueva lesión en Japón. Ya recuperado de absolutamente todo y con su implicación en el proyecto siendo máxima, la historia de Martín parece haber cambiado.

En este 2026 el madrileño tiene el claro objetivo de recuperar sus sensaciones encima de la moto. Su Gran Premio de Tailandia fue más que notable: quinto en la 'sprint' y cuarto en carrera. Y el paso adelante en Brasil es claro. Tras clasificar en quinta posición y 'aprovechando' un error de Marco Bezzecchi, el piloto madrileño se ha subido al podio de una 'sprint' por primera vez este año. Y no solo eso: lo ha hecho tras casi 500 días, 490 concretamente. Ese último podio data de noviembre de 2024, justo del fin de semana cuando se proclamó Campeón del Mundo.

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La emoción de Jorge Martín

Nada más pasar la línea de meta, Jorge Martín no ha podido evitar emocionarse. Primero él solo encima de la moto, con gestos de llantos y rabia. Y es que el calvario que ha pasado el madrileño es inexplicable. Luego, ya al lado del podio, Martín lo ha celebrado por todo lo alto con los suyos. En Aprilia estaban realmente felices de ver cómo el piloto español acababa de dar un paso adelante muy importante. "Estoy muy contento, muchas gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar aquí. Ha sido un proceso difícil, hace dos meses y medio mi novia tenía que darme de comer", cuenta el de Aprilia.

Martín quiere recuperar su nivel y batallar con Marc Márquez por las victorias. Carreras como las de este sábado son la prueba certera de que tiene la confianza necesaria para ello y, además, una moto que funciona. Porque Aprilia ya lo demostró en Tailandia con Bezzecchi o Raúl Fernández; y en Brasil lo sigue haciendo con el italiano y, ahora, Martín.