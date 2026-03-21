Un agujero en plena recta condiciona el 'planning' de MotoGP: los problemas del GP de Brasil

Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 17:39h.

Cambio de planes obligado en el Gran Premio de Brasil, con la disputa de la 'sprint' en serias dudas

Marc Márquez no puede con Fabio Di Giannantonio y saldrá tercero en Brasil

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Caos en el Gran Premio de Brasil. Tras una caótica clasificación en MotoGP, el 'planning' era claro al respecto: tocaba dar paso a las categorías inferiores del Mundial. Tanto Moto3 como Moto2 tenían programados sus entrenamientos para formar la parrilla de salida de cara al domingo de carreras. Sin embargo, un agujero o boquete que ha aparecido en la recta principal ha cambiado todos los planes de manera radical. Una situación anómala en la vuelta del Mundial a Brasil y que recuerda a momentos igual de complicados como las famosas alcantarillas de Las Vegas en la Fórmula 1. Problemas que surgen de manera imprevista y que, o se soluciona rápida y eficazmente, o los pilotos no podrán correr. Y es que, aunque en este caso el boquete parece estar fuera de la trazada, la seguridad es sumamente importante.

Cuenta Motorsport y AS, medios presentes en el Gran Premio de Brasil, cómo se ha detectado el suceso. Y es que tras la Q2 de MotoGP, varios pilotos se dieron cuenta de un pequeño agujero. Sin embargo, cada vez ese agujero se hacía más y más grande. Pero no solo eso, sino también hundiendo. La rápida alarma de los pilotos y los equipos obligaron a los operarios brasileños a ponerse el mono de trabajo para evitar que la acción en pista de esta tarde se cancelase de manera definitiva. Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna, es una de las personas que está encima de esos trabajos. La 'solución', cuentan, es abrir un hueco más grande para limpiar el agujero y rellenarlo.

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Los retrasos en el GP de Brasil

"Debido a las fuertes lluvias recientes en la región, se ha producido un problema en la superficie de la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna", dicta un comunicado publicado por la organización del Gran Premio. La idea es que la carrera al 'sprint' de MotoGP se dispute en el horario previsto, es decir, a las 19 horas en España. Sin embargo, el resto de entrenamientos de Moto3 y Moto2 han sido pospuestos y se llevaran a cabo tras la 'sprint'.

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"La FIM y MotoGP, junto con el promotor local, están trabajando para solucionar este problema lo antes posible. Debido al tiempo necesario para completar las reparaciones, cuando se reanude la actividad en pista, la próxima sesión en directo será el MotoGP Tissot Sprint", dejando sin efecto las clasificaciones de Moto3 y Moto2. La clasificación para las categorías de Moto2 y Moto3 se ha pospuesto hasta nuevo aviso. Se proporcionará más información a las 14:00 hora local", cierra el comunicado.

La inquietud y las dudas al respecto de lo sucedido son extremas. Más allá del problema con las lluvias, la duda real está en si volverá a pasar en algún otro punto del trazado y si, una vez arreglado el socavón de la recta principal, será seguro pilotar por ahí.