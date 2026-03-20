Marc Márquez se posiciona ante el nuevo reglamento que llegará a MotoGP en 2027

Alberto Cercós García 20 MAR 2026 - 13:51h.

En 2027, MotoGP tendrá una nueva reglamentación; Marc Márquez habla sobre ella

Álex Márquez sigue sin confirmar su futuro pero ya actúa como piloto de KTM

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Marc Márquez tiene diferentes frentes abiertos a corto-medio plazo en el Mundial de MotoGP. El primero de ello es, sin duda, el volver a tener un óptimo nivel en la categoría reina. Su lesión en el hombro derecho le sigue lastrando y, aunque llega a Brasil con mejores sensaciones, aún tiene trabajo por delante para estar al 100%. Otro punto que tiene que zanjar es el de su futuro. Todo hace indicar que en 2027 el piloto español seguirá en Ducati, pero su renovación -como la de otros tantos movimientos- sigue bloqueada. Y mientras todo eso pasa, Márquez mira al futuro con incertidumbre. MotoGP, como le está pasando ahora a la Fórmula 1, vivirá el año que viene un cambio de reglamento. Un paso adelante confirmado desde hace tiempo, el cual el catalán acoge con respeto y aceptación.

"Cuando se introduce un nuevo reglamento lo promueve el campeonato junto a la MSMA. Ellos decidieron bajar la cilindrada, cosa con la que estoy de acuerdo, sobre todo porque en muchos circuitos se llegaba casi a 360 km/h. Creo que es una velocidad innecesaria para el espectáculo y que aumenta mucho el riesgo. Además, lleva asociado otro problema; que las escapatorias de muchos circuitos se estaban quedando pequeñas porque cada vez se llegaba más rápido. Necesitamos más escapatoria porque, si hay un fallo, el muro lo ves cada vez más cerca", reflexionaba Márquez en una rueda de prensa conjunta con Diogo Moreira y José Antonio Rueda.

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Marc Márquez aplaude la nueva reglamentación

El hecho de que MotoGP haya decidido bajar de cilindradas no conlleva que las motos del 2027 vayan a reducir mucho su velocidad en los circuitos. Márquez augura una adaptación complicada y la encara con incertidumbre. Siempre dejando claro el punto a favor relacionado con la seguridad de los pilotos, el español habla de qué se necesitará el curso que viene para estar entre los favoritos al título.

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"Lo que han hecho ha sido adaptar las motos para intentar reducir esa velocidad máxima. Sin embargo, creo que los tiempos en muchos circuitos serán muy similares e incluso más rápidos, porque quitas peso y caballos a las motos, pero ganas agilidad. Veremos cómo se desarrolla. Nadie te puede asegurar que tengas la mejor moto en 2027, nadie tiene una varita mágica. Como piloto tampoco sé si me voy a adaptar más rápido que los demás, pero va a ser una temporada de evolución constante", zanja el de Ducati.