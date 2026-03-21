Alberto Cercós García 21 MAR 2026 - 22:34h.

Tras un final algo más tranquilo que en Tailandia, esta vez Marc Márquez sí ha podido ganar la 'sprint' en Brasil

Marc Márquez gana su primera 'sprint' de la temporada en el estreno de Brasil y con Jorge Martín en el podio

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Marc Márquez ha estrenado su casillero de victorias en este 2026. Tras un primer Gran Premio donde terminó segundo la 'sprint' por culpa de una sanción y en la carrera vivió un inesperado pinchazo cuando luchaba por el podio, llegar a Brasil le daba a Marc una más que importante oportunidad. El catalán es de los mejores en cuanto a adaptación a nuevos trazados, y el de Sao Paulo no ha sido una excepción. Tercero en clasificación y desde la primera fila de la parrilla de salida, Márquez pudo trazar su plan de la mejor manera posible. El de Ducati explica en DAZN que tenía clara su estrategia contra Fabio Di Giannantonio, aunque la presencia de Fabio Quartararo le trastocó un poco los planes. Lo que sí trastocó planes en MotoGP fue el socavón que apareció tras la Q2 de la categoría reina. Sobre ello, Marc habla del enfado que tenía y espera que algo así no suceda mañana.

"Sabía que Fabio, ya había visto en los entrenos y en el quali sobre todo, que tenía un puntito más. Pero bueno, no hay que rendirse. He visto que se ha ido, pero he mantenido la calma esas primeras vueltas, que con un Quartararo por ahí en medio es donde se me ha escapado. No estaba en los planes, sino que en los planes estaba estar ahí lo más cerca posible. Pero bueno, luego ha habido un punto en la carrera que me he empezado a encontrar mejor, bien, y es ahí donde he visto que lo iba cogiendo. No me he puesto con demasiada ansiedad, que a veces pasa, y he dicho: “Si hay la oportunidad, lo voy a intentar; si no, este segundo puesto también está muy bien”. Pero ha fallado y ahí es donde hemos aprovechado", cuenta en DAZN.

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Marc Márquez, su adaptación a Brasil y el socavón

Una adaptación más que satisfactoria y un físico que ha aguantado. "Gran parte es que ayer fue nublado y entrenos raros. Y hoy me he levantado fresco como una rosa. Esto es punto número uno: sin dolores, sin molestias, y he podido pilotar bastante bien. Pero es verdad que estas dos semanas en casa creo que hemos dado un pasito. Aún no quiero ver la carrera desde fuera ahora que me han enfocado más vueltas, pero la posición corporal encima de la moto me siento un poco rígido, un poco raro en esas curvas de izquierda que normalmente se me dan bien. Las hago rápido, pero no suelto, y es ahí donde tenemos que seguir mejorando".

El susto con el socavón le ha trastocado los planes previos a la 'sprint'. "Incluso ha habido un momento que me he enfadado, porque para el piloto es súper difícil conectarse y desconectarse, conectarse y desconectarse. Tenemos nuestros rituales antes de… bueno, al menos yo personalmente, los otros no lo sé, pero antes de la carrera tienes tus estiramientos. Cuesta mucho cuando ya estás ahí dentro, parar, y luego volver a entrar otra vez. Pero para todos ha sido lo mismo. Lo que pasa es que mañana esperamos que no pase lo mismo. Hoy lo han salvado de la mejor manera y esperemos que ese agujero se quede en esa zona, que no afecta en la trazada", zanja.