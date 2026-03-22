Marc Márquez ya sabe que los errores se pagan caro

Marc Márquez queda fuera del podio en Brasil y ya sabe de primera mano que este 2026 no puede cometer más errores

Uno por uno del GP de Brasil de MotoGP: sobresaliente de Aprilia con Jorge Martín y suspenso de Marc Márquez

Compartir







No está siendo, ni mucho menos, un inicio sencillo para Marc Márquez. El actual Campeón del Mundo de MotoGP encadena dos Grandes Premios donde los problemas de velocidad son la tónica en el box. Y ya no solo eso, al cero de Tailandia (en carrera) toca sumarle una cuarta posición que le aleja del liderato de la categoría reina. Está claro que pensar ahora en eso es muy simplista ya que queda mucha temporada por delante, pero él mismo es consciente de que algo no está funcionando bien en la moto. Su discurso recurrente este fin de semana en Brasil ha sido prácticamente el mismo: no se encuentra del todo cómodo sobre la moto, no tienen las mejores prestaciones de la parrilla y, además, Aprilia agrava esa situación estando en lo más alto con Marco Bezzecchi.

En esta carrera el podio era el mejor resultado que Márquez podía haber conseguido. Y estuvo luchando hasta el final para lograrlo. Pero cuando no es una sanción como en la 'sprint' de Tailandia o un pinchazo, como ocurrió también en Buriram, lo es un Fabio Di Giannantonio en modo vengativo. Porque el italiano perdió la 'sprint' de Brasil este pasado sábado, y no quería aceptar perder otra vez ante Márquez. Tanto es así que durante la carrera así lo demostró. No hubo timidez por enfrentarse a Marc, ni mucho menos. No dudó en meterle la moto y sacarle de la trayectoria; y no desaprovechó el único error que Márquez tuvo en el tramo final. Un error que pagó de la manera más dura posible: se quedó sin subirse al podio.

PUEDE INTERESARTE Marc Márquez gana su primera 'sprint' de la temporada en el estreno de Brasil y con Jorge Martín en el podio

Marc Márquez aprende la lección en Brasil

El 2025 de Marc Márquez es prácticamente irrepetible. Su nivel con Ducati fue superlativo, alcanzando cifras estratosféricas y cerrando el título con hasta cinco Grandes Premios de margen. Algo inaudito en el Mundial. Pero ese contexto difícilmente volverá a repetirse; y menos con unas Aprilia a tan alto nivel.

Márquez ya ha aprendido la lección y ya sabe que los errores, en este 2026, se pagan muy caro. Lo vivió en primera persona cuando le sancionaron en Tailandia y cuando pinchó; como también lo ha corroborado este mismo domingo, cometiendo un error que le hace quedarse atrás en la lucha por el título. Y es que pocas veces Márquez ha tenido un inicio tan complicado como este. Porque más allá de sus resultados en las dos 'sprint' que se han disputado hasta la fecha (segundo en Tailandia y primero en Brasil), lo que sucede los domingos es aún más importante. Y en ese punto es donde Márquez y Ducati deben mejorar. Por ahora un cero y un cuarto puesto no son suficientes para aspirar a ganar de nuevo el Mundial.