Youness Lachhab se convertirá en la primera incorporación del próximo curso

La cábala que une el nacimiento de Fernando Alonso y Melissa Jiménez con los éxitos del Real Oviedo

Compartir







El Real Oviedo ya trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada. A la espera de saber en qué categoría lo harán, aunque más que conscientes de que es muy probable que sea en Segunda División, la dirección deportiva apunta al centro del campo como una de las posiciones más prioritarias a reforzar durante el próximo verano. Y la primera incorporación ya está cerrada.

Según informa el periodista Ángel García, el Real Oviedo ya ha cerrado el fichaje de Youness Lachhab, centrocampista que milita actualmente en las filas del AD Ceuta. El club carbayón se interesó por su situación a principios de marzo y ha terminado de cerrar la operación en los últimos días.

Quién es Youness Lachhab, el nuevo fichaje del Real Oviedo

Lachhab es un jugador de 26 años que juega como centrocampista defensivo, en el eje de la medular. Destaca especialmente por su envergadura, pues mide 1,96 metros. Nació en El Palmar, Murcia, pero su familia es marroquí y ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección de Marruecos.

Se crio en las categorías inferiores del Real Murcia y del Almería y dio el salto al fútbol profesional de la mano del CD Eldense. Tras el descenso del cuadro alicantino, firmó el pasado verano por el Ceuta con la carta de libertad, pero sólo firmó un contrato de un año, por lo que quedará libre el próximo verano.

Durante el presente curso, Lachhab ha disputado 27 partidos con la camiseta del Ceuta en los que suma dos goles, dos asistencias y 1.843 minutos. Es un habitual en los planes de José Juan Romero y ha sido titular en 23 ocasiones, 24 si contamos el duelo de este mismo sábado ante el Cádiz. Acaba contrato en junio, por lo que podrá llegar gratis a la capital asturiana.