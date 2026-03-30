Guillermo Almada perfila la próxima plantilla del Oviedo: altas, bajas, posible fichaje y dos dudas

Ángel Cotán 30 MAR 2026 - 09:40h.

El equipo azul ya se mueve de cara al próximo curso

La retirada de Santi Cazorla en el Real Oviedo sufre un giro de guion: "No se acaba aquí"

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OviedoEl Real Oviedo afronta el encuentro ante el Sevilla FC como la última oportunidad para aferrarse a LALIGA EA Sports. Las matemáticas aún no lo dicen, pero la derrota ante el Levante dejó muy tocado al grupo que lidera Guillermo Almada. Pese a ello, y aunque centrado en apurar sus opciones, el preparador uruguayo comienza a perfilar la próxima plantilla azul con un par de refuerzos ya cerrados. Eso sí, también cuenta con dos grandes dudas.

En el pasado mercado invernal, la dirección deportiva carbayona logró atar el futuro de Pablo Sáenz, joven extremo derecho que finalizaba contrato al término del presente ejercicio. En los últimos días, el Oviedo ha hecho lo propio con Youness Lachhab.

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Dos nuevos cromos para la medular y la banda derecha que podrían no ser los únicos. Tal y como apunta La Nueva España, el club azul se encuentra en conversaciones avanzadas por el extremo izquierdo, Jacobo González, actualmente en el Córdoba. La próxima plantilla del Real Oviedo comienza a perfilarse.

Guillermo Almada perfila la próxima plantilla del Real Oviedo

A las dos llegadas citadas y la tercera que está en camino hay que añadir todos los futbolistas que tienen contrato en vigor con la disciplina asturiana. Actualmente, el Oviedo cuenta con dieciséis jugadores en nómina comenzando por Aarón Escandell en portería. En la línea defensiva están atados Eric Bailly, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane y Nacho Vidal.

En el centro del campo, y aunque cuenta con pretendientes, Alberto Reina está vinculado hasta junio de 2027. Leander Dendoncker, Luka Ilic, Alberto del Moral, Dieguito y Álex Cardero también forman parte actualmente de la próxima medular oviedista. Y en ataque, Ilyas Chaira, Haissem Hassan, Ovie Ejaria y el caso especial de Thiago Borbas.

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No obstante, a falta de movimientos de mercado y decisiones del propio club, actualmente existen dos dudas. Una de ellas la encarna el capitán Santi Cazorla, aún sin pronunciarse oficialmente sobre su posible retirada o continuidad en el primer equipo. La otra, Joaquín Delgado. Con el Barcelona decantándose por su continuidad, el equipo azul apunta a protagonizar una negociación por su traspaso este verano.