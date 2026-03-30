Pablo Sánchez 30 MAR 2026 - 22:47h.

Martín Peláez desvela la charla con el agente de Santi Cazorla sobre su fichaje por el Oviedo: "Es que tiene que cobrar"

El presidente destaca los tres ascensos de la entidad

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El Real Oviedo vive una temporada extraña. Por un lado se trata de un año amarga debido a la situación del equipo, último en LALIGA EA SPORTS y cada día más cerca del descenso un año después de volver a la élite. Por otro, puede disfrutar de su centenario en la máxima categoría del fútbol español, para lo cual ha ido disfrutando de diferentes actos y eventos durante el curso. En las últimas horas también recibió un reconocimiento.

En esta ocasión se trataba del premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Asturias al mejor club asturiano el pasado año. Un premio que recogió Martín Peláez, presidente del Oviedo y una de las cabezas visibles del Grupo Pachuca. Precisamente el mexicano aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo del conglomerado azteca desde su desembarco en el club.

Martín Peláez sacó pecho ante los presentes del trabajo que ha realizado el Grupo Pachuca en la entidad, llevando al equipo masculino a LALIGA EA SPORTS y logrando otros dos ascensos dentro de la entidad. "Cuando hay un triple ascenso el mismo año significa que algo se está haciendo bien. En el Grupo Pachuca no hay fracasos, hay lecciones de vida. Hoy es el día uno para el reponerse y vamos a seguir impulsando el proyecto. En la vida hay altos y bajos y hay que aprender de los errores. El ascenso del Oviedo implicó unos 300 millones de euros en Asturias", destacó.

De visita al Papa

Entre los diversos actos organizados por el centenario del Oviedo, también estaba la visita a la Ciudad del Vaticano. Allí, tanto Martín Peláez como Santi Cazorla hicieron entrega al Papa de dos de las camisetas de esta temporada e inmortalizaron un momento único en uno de los lugares más emblemáticos del mundo.