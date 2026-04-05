Álvaro Borrego 05 ABR 2026 - 22:22h.

El exárbitro considera que el pisotón sobre Soe "no da para roja"

El despropósito de Nianzou en 5 minutos: gol del Oviedo y expulsión absurda

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La polémica arbitral ha marcado el Oviedo - Sevilla FC. Aunque la puesta en escena de los de Luis García Plaza haya vuelto a ser decepcionante, sin ningún disparo a puerta en 99 minutos contra el colista de LALIGA, ese déficit de juego ni exime ni pasa por alto, al menos a juicio del entrenador, las decisiones del colegiado Hernández Hernández, con Carlos del Cerro Grande asistiendo desde el VAR. Desde Nervión ponen en el foco un posible penalti de Gudelj y una posible expulsión de Fede Viñas (y a Sibo) sobre Djibril Sow, quien no pudo continuar por ese golpe en el tobillo. Sin embargo, según Iturralde González, todas las acciones estuvieron bien juzgadas.

El Sevilla se quedó con diez jugadores por una temeridad de Nianzou, quien cometió falta sobre Fede Viñas cuando este encaraba la portería contraria, aunque todavía estaba más cercano al centro del campo que al área rival. Según Iturralde González, en esta acción se impuso el criterio de Hernández Hernández, que interpretó que esta era ocasión manifiesta de gol: “El colegiado ha estado perfecto. La acción es de amarilla en el mediocampo, pero lo que él pita es la ocasión manifiesta de gol”.

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Sin lugar a dudas la acción más polémica fue la dura entrada de Fede Viñas, que el propio Iturralde González, comentarista de la SER, calificó como "temeraria". Más enfado si cabe hubo por el pisotón sobre Djibril Sow, que para el excolegiado internacional sí pudo ser falta y amonestación, pero no expulsión: "No da para roja. Es un pisotón en el empeine sin llegar a una fuerza excesiva".

García Plaza, muy molesto con el arbitraje

Más tajante fue Luis García Plaza, quien valoró toda la polémica en su rueda de prensa: "Es verdad que hay dos jugadas clave; un penalti a Gudelj que no pita y una acción que ha hecho que Sow tenga el tobillo así, que para mí es roja. Después, con diez hemos hecho un buen partido. Es difícil, pero el equipo ha estado junto, ha llegado y ha echado el resto. No hemos tenido la fortuna de encontrar un gol con diez, pero no hay tiempo".

"Sow tenía el tobillo hinchado. No sé qué jugador es del Oviedo, pero lo he tenido que cambiar porque le ha pegado un pisotón total de roja. Esa es la jugada que creo que no es de él, sino del VAR. Hubo también un posible penalti a Nemanja en la primera parte por un agarrón, pero vaya, lo hablamos como cualquier jugada. Y sobre el descuento, hacía años que no daban tres minutos en LaLiga española", argumentaba el entrenador.