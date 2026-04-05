Basilio García Sevilla, 05 ABR 2026 - 20:36h.

Suspenso general de los hombres de Luis García Plaza

El despropósito de Nianzou en 5 minutos: gol del Oviedo y expulsión absurda

Compartir







El Sevilla FC ha vuelto a caer derrotado por tercera vez consecutiva, y ha dejado escapar uno de los asideros que tenía hasta el final de temporada, visitando al colista. El debut de Luis García Plaza estuvo marcado por los errores propios, por la incapacidad de un equipo malísimo y, también, por qué no decirlo, por un arbitraje muy cuestionable de Hernández Hernández y Del Cerro Grande.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los carbayones.

Odysseas (5): Dos paradas medianamente meritorias y vendido en el gol. Debe estar deseando que se acabe la temporada.

Carmona (4): Volvía al once y vio la amarilla que le impedirá jugar el próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid. Fue cambiado en el descanso ante el temor de su segunda amarilla, probable viendo el protagonista y el arbitraje. De su partido no hay mucho bueno que decir.

PUEDE INTERESARTE El Oviedo fantasea con lo imposible y arrastra al Sevilla al pozo (1-0)

Nianzou (0): Remató cuatro córneres seguidos y las mandó fuera. En el primero que tuvo el Oviedo perdió la marca del ‘9’. Pecado mortal. Encima, dejó a su equipo con uno menos antes del descanso, en una decisión que pudo ser discutible… pero es que siempre le pasa a él. Se ha cargado otro partido más.

Kike Salas (4): Siempre le pone algo de alma, pero no fue suficiente.

Oso (4): Novedad en el once de un Luis García Plaza que le ha puesto por fin por delante de Suazo. Estuvo mal, como todo el equipo.

Gudelj (4): Alternó el centro del campo con la defensa, e hizo un partido mediocre como todos sus compañeros. Tuvo una falta al final que decidió lanzar de la manera que peor se le da.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Sevilla con Fede Viñas decisivo

Sow (5): Fue objeto de dos claros pisotones que quedaron en nada y no pudo volver a saltar al césped en la segunda mitad. Ejemplo claro de la desgracia de este equipo.

Mendy (4): También fue novedad de inicio, pero más allá de un detalle técnico interesante, su partido no dijo absolutamente nada.

Juanlu (3): Las pocas veces que llegó con peligro se la dio a uno de azul. Alternó el extremo con el lateral.

Rubén Vargas (4): Algún detallito, un poco de ruido, cero nueces y la evidencia un día más de que físicamente no es un futbolista de élite.

Akor Adams (3): La nada más absoluta. No dispuso de ocasión de gol alguna, y estuvo fallón en los controles.

Suplentes:

Andrés Castrín (5): Cobra lo que se gasta Nianzou en propinas y es muchísimo más fiable que el pirómano francés.

Manu Bueno (4): Si la solución es Manu Bueno…

Suazo (4): No aportó nada.

Isaac Romero (4): Nada, lucha y poco más.

Ejuke (5): Una buena carrera en el último suspiro. Ante la falta de creatividad del equipo, quizás debería jugar más.

Entrenador:

Luis García Plaza (4): De los muchísimos problemas que tiene el Sevilla, el del banquillo no era el más importante. Debuta con uno de los peores partidos de la temporada, marcado por los errores propios y arbitrales, y por la absoluta incapacidad de unos jugadores que andan muy justos de todo. Apunta a ser el entrenador que descienda al Sevilla un cuarto de siglo después, si es que llega a final de temporada. No se vio absolutamente nada de su mano.