Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 20:31h.

Así fue la actuación de los jugadores de Guillermo Almada

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El Real Oviedo se llevó el triunfo en el partido ante el Sevilla por 1-0 para mantener vivo el sueño de la salvación, colocándose a siete precisamente de los andaluces. Fede Viñas fue clave marcando el único tanto de la tarde en el Carlos Tartiere y forzando la roja de Nianzou que les puso el partido de cara.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS.

Aarón Escandell [6]: No tuvo que actuar con paradas pero sí en varios balones aéreos colgados por los futbolistas del Sevilla en un partido en el que sus compañeros evitaron más peligro y en un balón que le rebañó a Akor Adams en la última.

Nacho Vidal [7]: No lo tenía fácil el lateral con la presencia de Rubén Vargas por su costado pero supo tener controlado al suizo para no dejarle saca su calidad.

Eric Bailly [7]: Actuación completa del marfileño en defensa mostrándose solvente en la zaga y creando peligro en el Sevilla con sus envíos en largo a la espalda de la zaga hispalense.

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Dani Calvo [6]: Akor Adams le puso en complicaciones en más de una jugada perdiendo los duelos individuales aunque destacó con un robo a Juanlu en el área.

Javi López [7]: Tuvo en esta ocasión menos proyección en ataque que en otros encuentros pero esto le permitió que no corriera riesgos en defensa, donde destacó evitando el peligro sevillista por su costado.

Kwasi Sibo [6]: Estuvo bien en tareas defensivas el ghanés, que llegaba después de hacer aguas ante el Levante, aunque se jugó la expulsión en un pisotón a Djibril Sow.

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Nicolás Fonseca [8]: Sigue creciendo el futbolista uruguayo, asentado en la medular del Oviedo, sin complicarse la vida a la hora de mover la pelota y siempre intenso en defensa.

Ilyas Chaira [7]: Bien en las ayudas a Nacho Vidal ante la presencia de Oso y Vargas por su costado y acertado en las jugadas en las que le tocó participar en ataque, más cómodo al pasar a la izquierda.

Alberto Reina [8]: Clave en la presión tan característica de este Oviedo junto a Fede Viñas y artífice del peligro a balón parado con la asistencia del tanto de Fede Viñas, sin ir más lejos. Fue a más con el paso de los minutos y se lució en varios detalles técnicos con la pelota.

Thiago Fernández [7]: El más activo en el arranque desde la banda izquierda aunque, sobre todo tras el gol, fue perdiendo protagonismo ofensivo con el equipo más centrado en amarrar el marcador.

Fede Viñas [9]: El uruguayo llegaba tras haber contribuido en el empate de su selección en Wembley forzando un penalti y mantuvo el nivel marcando el 1-0 con un buen remate de cabeza y forzando la roja de Nianzou. No le pesó la amarilla que vio en el minuto 13 en su pelea habitual.

Sustituciones de Guillermo Almada en el Real Oviedo-Sevilla

Santiago Colombatto [6]: Mantuvo el nivel de los otros centrocampistas carbayones ayudando a mantener la ventaja con la que salió al marcador.

Thiago Borbas [5]: Más trabajo defensivo que otra cosa peleando cada balón aéreo y manteniendo una actitud intensa en la presión.

Santi Cazorla [6]: Ayudó a tener la pelota con ventaja en el marcador e incluso tuvo en sus botas su primer tanto de la temporada en una volea que sacó Vlachodimos.

Haissem Hassan [5]: Con el Oviedo más preocupado en guardar la ropa, el nuevo internacional egipcio apenas pudo desequilibrar en un par de jugadas en las que no encontró compañeros en el área.

Rahim Alhassane [-]: Entró para refrescar el lateral zurdo en el tramo final del encuentro.