Santi Cazorla revela su devoción por Pedri y su preferencia por él antes que por Lamine Yamal

Celia Pérez 31 MAR 2026 - 12:52h.

El capitán carabayón valoró a ambos futbolistas culés

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Santi Cazorla es una leyenda en el mundo del fútbol. Más allá de la complicada temporada que vive el Real Oviedo, el capitán es uno de los nombres propios dentro del equipo. Allá por donde va despierta el respeto y la admiración de rivales y aficiones, aunque él también hace los propio con compañeros de otros equipos. El centrocampista siempre muestra su opinión y no iba a ser menos al ser preguntado por Pedri, y más tarde por Lamine Yamal.

Precisamente, en una entrevista en el diario Sport, Cazorla se rinde al centrocampista canario cuando le preguntan por su nivel. "Es uno de los mejores del mundo ya, a esa edad. Es un futbolista diferente, un futbolista que disfrutamos todos cada vez que juega. El Barcelona creo que lo nota muchísimo cuando no está Pedri. Tiene grandísimos futbolistas en esa demarcación, pero Pedri yo creo que le da un toque diferente al equipo y me parece, sobre todo, un tipo muy, muy sencillo, muy normal, y eso también me gusta mucho. Yo pienso que cuanto más normal es uno, mejor futbolista es. Tengo devoción por Pedri y por eso también le pedí la camiseta", apuntó sobre el futbolista culé.

Es más, sin ningún tipo de tapujos, respondió claramente si le llama más la atención Pedri que Lamine. "Bueno, sí, por la posición en la que juega. Es en la posición en la que he jugado yo siempre. Lamine me encanta verlo, es un futbolista diferente y diferencial en la posición en la que juega, pero como yo he jugado un poco en la posición de Pedri, tengo un poco más devoción por él por eso, no por otra cosa", señaló.