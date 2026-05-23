La reflexión de Simeone sobre su cansancio en el Atlético de Madrid y Pep Guardiola

Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 13:38h.

Simeone reconoce el desgaste de su temporada más larga en el Atlético

Simeone libera a cuatro jugadores del Atlético de Madrid: se van con sus selecciones y no estarán en Villarreal

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El Atlético de Madrid se despide de la 25/26 con el tercer puesto de LALIGA EA Sports en juego en la visita al Villarreal tras la temporada con más partidos de la era de Diego Pablo Simeone al frente del equipo. El Cholo ha reflexionado sobre ello a raíz de la salida de Pep Guardiola y las palabras del catalán sobre su desgaste en el Manchester City con las que el argentino se siente identificado.

Simeone, sobre el Villarreal-Atlético de Madrid y la salida de Pep Guardiola del City

Objetivo de ser terceros: "Está claro que mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en LALIGA de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero, si no me equivoco. Esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y, en consecuencia, poder terminar lo más arriba posible que, en este caso, sería el tercer lugar. Está claro que vamos a jugar contra un equipo que querrá terminar de la mejor manera con la salida de Parejo, la salida del míster y con su último partido de local con las características clásicas del Villarreal durante toda LALIGA, que lo identificó muy bien en su juego. Veremos cómo se desarrolla en el campo".

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Temporada más larga del Atlético de Madrid y cansancio de Simeone: "La verdad es que ayer leía un poco lo de Guardiola, su explicación en conferencia de prensa, y, si le cambiaban el nombre - no gané las copas que ganó él claramente - pero sí todo el relato que iba contando me sentía muy identificado con lo que explicaba y que explicó muy bien. Con la consecuencia de tener que estar cada tres días expuesto, compitiendo, cada tres días sobre todo hablando con los futbolistas para la implicación al partido más allá de los entrenamientos, la gestión de grupo... y todo esto va generando una bola que no para, que vuelve a empezar dos días después de que termine el partido que competiste último y es una temporada larga, que creo que, como bien hemos explicado, competimos muy bien. Ojalá que pueda ser mejor la temporada que viene que ya hablaríamos de algo superior a lo que logramos esta temporada".

Top 3 de entrenadores: "Decir solamente tres entrenadores es difícil, hay un montón de entrenadores de distintas características extraordinarios: Ancelotti, Emery, Guardiola, Luis Enrique, Arteta, Iraola, Flick... no me quiero olvidar porque hay un montón de entrenadores que son muy buenos y que hacen que sus equipos se identifiquen, que creo que de eso se trata nuestro lugar".

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Palabras para Guardiola: "Un trabajo increíble, como lo es él. Seguramente, el mejor entrenador del mundo en estos momentos que existe por su capacidad de reinventarse, su capacidad de ganar - porque todo esto va de ganar - y, sobre todo, estar en un equipo que decimos que llegan jugadores buenos, pero tienes que ganar y ganar no es fácil. Él lo ha repetido, el volver a empezar y lo ha repetido otra vez y eso habla por sí solo de la jerarquía y calidad que tiene desde su labor. Desearle lo mejor en su vida, no creo que esté mucho tiempo parado, pero seguro que uno o dos años pasarán rápido para volver porque es de fútbol".