Redacción ElDesmarque Madrid, 22 MAY 2026 - 13:06h.

El entrenador español se despide del Manchester City con un emotivo vídeo publicado en las redes sociales del club

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Pep Guardiola ha anunciado de manera oficial que dejará el banquillo del Manchester City al término de la presente temporada, poniendo fin a diez años que han cambiado para siempre la historia del conjunto 'citizen'. La noticia, que ya había sido publicada por varios medios ingleses hace unos días, se ha confirmado a través de un emotivo vídeo que repasa los mejores momentos del técnico en el equipo de Manchester.

El técnico, que todavía tenía contrato en vigor hasta 2027, le había comunicado su decisión a la plantilla hace unos días. De esta manera, Guardiola considera que su ciclo en Manchester ha terminado y cierra una etapa completamente histórica con 20 trofeos, uno de ellos la tan ansiada Champions League que solo había conseguido en el FC Barcelona. Además, se marcha con un título bajo el brazo, ya que aunque el Manchester City no haya podido ganar la Premier League o la Copa de Europa esta temporada, si que venció al Chelsea en la final de la FA Cup.

Pep Guardiola deja el Manchester City después de 10 años

El entrenador catalán llegó al Manchester City en 2016 con el objetivo de convertir al club en una referencia mundial y ha conseguido lograr mucho más que eso. Bajo su mando, el conjunto inglés ha conquistado seis Premier League, varias copas de la liga, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y la primera Champions League del club 'citizen'.

Guardiola ha transformado por completo la idea futbolística del equipo, haciendo que su estilo de posesión sea un sello de identidad y se marcha de Inglaterra como el entrenador más laureado de la historia del Manchester City. En su despedida, Pep ha asegurado que "nada es eterno, pero que si lo fuera, sería en este club". El entrenador siente que "ha llegado su momento" y que es hora de marcharse.