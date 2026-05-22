Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 11:23h.

"Seguro que, si las circunstancias hubieran sido diferentes, también yo podría haberlo sido", reflexiona

Las bajas marcan el equipo de Álvaro Arbeloa dos días antes de recibir al Athletic Club

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Álvaro Arbeloa ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del Real Madrid afronta el que será su último partido en el banquillo blanco, y lo hace desde el agradecimiento por la oportunidad. Y es que, más allá de reconocer que no seguirá ni formará parte del cuerpo técnico de José Mourinho y de posicionarse del lado de Florentino Pérez de cara a las elecciones, ha querido dejar un último mensaje de despedida. En este sentido, no le da importancia a las circunstancias de su llegada, aunque reconoce que quizá estas habrían cambiado mucho su etapa al frente del equipo.

Las circunstancias de su llegada, con el despido de Xabi Alonso y el rendimiento de la plantilla en plena debacle, condicionaron plenamente su etapa como entrenador del Real Madrid. Sin embargo, reconoce que sin ellas quizá tampoco habría llegado: "Son las que me han tocado. Yo sé cómo estaba el equipo, el vestuario cuando llegué, lo que he tenido que afrontar, las circunstancias especiales en las que lo he tenido que hacer. Serán diferentes, que seguro que si hubiese empezado la temporada desde el principio. Eso no hay lugar. Si hubiesen sido las cosas de manera diferente pues también yo podría haberlo sido. Ha sido lo que me ha tocado", lamenta.

En este sentido, también admite que ha tenido que adaptarse a muchas cosas como primer entrenador del Real Madrid, teniendo que modificar su libreto e ideas en el proceso: "He intentado hacerlo de la mejor manera. No a la mía, pero sí de la mejor manera y seguro que el resultado no ha sido el que hemos querido todos los madridistas, que era ganar, pero también hemos hecho muchas cosas bien, tal y como llegamos. Contento de lo que hemos hecho en muchos aspectos en el club, en el vestuario y en el equipo", reflexiona.

Por último, deja un mensaje de agradecimiento a todos los estamentos del club, en la que será su salida del club madridista. Definitiva, salvo que el futuro les vuelva a poner en el camino a ambas partes: "Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores, me han hecho mejor, disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era aquel 12 o 13 de enero. Muy agradecido también al presidente, a José Ángel por la oportunidad que me han dado, a todas las personas que rodean el primer equipo. Me voy del Real Madrid agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz y ojalá algún día pueda volver", finaliza.