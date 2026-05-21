Las bajas marcan el equipo de Álvaro Arbeloa dos días antes de recibir al Athletic Club

Celia Pérez 21 MAY 2026 - 13:52h.

Bastantes bajas en el entrenamiento blanco de este jueves

Posibles cambios en la portería del Real Madrid con Courtois, Lunin y reuniones pendientes

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El Real Madrid se prepara para vivir la última jornada de LALIGA EA Sports. Los de Álvaro Arbeloa reciben este sábado, a las 21.00 horas, la visita del Athletic Club en el Santiago Bernabéu para dar por finaliza una temporada bastante gris. Para la cita, el técnico blanco preparando a su plantilla con la ausencia de bastantes hombres.

Para empezar, Tchouaméni se ejercitó en el interior de las instalaciones de Valdebebas. El francés sufre unas molestias en la tibia derecha, aunque se espera que ya este viernes pueda realizar parte del entrenamiento con sus compañeros. Tampoco estuvo Trent Alexander-Arnold, que sufre el mismo proceso vírico que ha afectado a Dean Huijsen y a Lunin, ni Vinicius, que fue ausencia en la sesión con permiso del club por motivos personales.

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Por su parte, Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, lesionados, continuaron con su recuperación, mientras que Fede Valverde trabajó con normalidad a las órdenes de Álvaro Arbeloa mientras espera el alta médica definitiva tras sufrir un traumatismo craneoencefalico durante el incidente con Tchouaméni que le ha impedido jugar los tres últimos partidos.

Endrick ya está en Madrid

La novedad ha sido la vuelta de Endrick a Valdebebas tras dar por finalizar su cesión en el Olympique de Lyon. El futbolista ha puesto rumbo a la capital y esta mañana ha estado presente para visitar a sus compañeros. A partir de mañana realizará entrenamientos de forma individual hasta su incorporación a la selección de Brasil para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Vuelve a la casa blanca después de su paso en el fútbol francés donde ha conseguido sumar un total de 1.633 minutos, repartidos en 21 partidos, anotando ocho goles y dando ocho asistencias. De hecho, sus buenas actuaciones en Francia le han servido para entrar en la lista de Ancelotti para el Mundial.