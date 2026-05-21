Quién es quién de la junta directiva de Enrique Riquelme para el Real Madrid

Celia Pérez 21 MAY 2026 - 11:18h.

El empresario alicantino comunicará su decisión de presentarse este jueves

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Enrique Riquelme apunta a ser el rival de Florentino Pérez en las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid. A falta aún de confirmación, tiene hasta el sábado para presentar su candidatura, el empresario trabaja para dar forma a su proyecto y ahí comienzan a aparecer los primeros nombres para la que podría ser su junta directiva en el club blanco.

Según desvela El Confidencial este jueves, Enrique Riquelme peleará la presidencia a Florentino rodeado de un nutrido grupo de jóvenes empresarios reconocidos en el mundo de los negocios. Dos de ellos son David Mesonero, director de desarrollo en Iberdrola, y Ángel Martín, propietario de clínicas en Menorca y cercano a exjugadores como Iker Casillas o Sergio Ramos. Ambos como vicepresidentes del Real Madrid.

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A ellos se unen también nombres como el hijo de Vicente Boluda, hijo del expresidente interino del club blanco tras la dimisión de Ramón Calderón, el hijo de Fernando Fernández Tapias, hijo del expresidente primero del Real Madrid y cercano a Florentino, Rosauro Varo, fundador-presidente de GAT Inversiones; consejero de Acciona Energía y hasta diciembre de 2025 vicepresidente de Movistar Plus+ y del Consejo Asesor de Telefónica España. Y también, Dámaso Quintana, uno de los grandes referentes en la industria vasca, presidente de Cunext, la mayor empresa de cobre en España, y socio de Enrique Riquelme.

Enrique Riquelme aún no lo ha confirmado, pero ya señaló que se lo está pensando y que conseguir el aval, uno de los requisitos para presentarse como candidato, no sería un problema. Es más, la citada información cuenta que el empresario alicantino tiene la intención de comunicar a la junta electoral este mismo jueves su intención de presentarse. Solo es cuestión de tiempo que se haga oficial y que se de inicio a la carrera electoral por conseguir la presidencia del Real Madrid.