Celia Pérez 21 MAY 2026 - 08:17h.

Sobre su candidatura a las elecciones a la presidencia del Real Madrid

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La convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid por parte de Florentino Pérez ha provocado un auténtico terremoto mediático. Con un nuevo candidato a la vista para presentarse, aunque aún no está confirmado, como es Enrique Riquelme, todos los focos apuntan estos días al empresario mexicano. Tendrá que decidir en los próximos días si finalmente se presenta o no, algo a lo que le anima Santi Cañizares.

"Si el quiere ser presidente del Real Madrid yo creo que debería presentarse. Y yo creo que debería sembrar para el futuro como hizo Florentino", comenzó promoviendo el exportero del Valencia y de la selección española en El Partidazo de COPE.

De hecho, Cañizares pone de ejemplo a Florentino Pérez antes de tomar la presidencia del club blanco. "Florentino perdió unas elecciones y el Real Madrid no funcionó del todo bien. Entonces a las siguientes elecciones llegó con más credibilidad. Yo creo que esa debe ser la estrategia porque si espera a la siguiente elección, otra vez vamos a empezar con un desconocido", añadió.

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El plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Real Madrid expira este sábado y aunque no está confirmado, el presidente ejecutivo del Grupo Cox, Enrique Riquelme, apunta terminará participando. De hecho, este mismo miércoles habló de una obligación ética y moral.

"Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia. Tenemos una obligación ética y moral los que no estamos de acuerdo con esa privatización de que el Real Madrid siga siendo de sus socios, que tenga un lugar más especial para esos socios", añadió Riquelme ante los medios, después de su intervención en el VII Foro Internacional del medio económico Expansión.

"Mañana jueves tenemos que escribir a la Junta Electoral, como dicen las normas, dos días antes de que acabe el plazo. Mañana los equipos mandarán todo a esa Junta Electoral y luego habrá que ver si damos el paso el sábado. Agotaremos nuestro tiempo para decidir", señaló.