Jorge Morán 20 MAY 2026 - 20:31h.

José Mourinho habló de la importancia de los delanteros

José Mourinho lanza tres peticiones prioritarias al Real Madrid: un fichaje, una ayuda y un nexo

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José Mourinho llegará al Real Madrid con la intención de cambiar muchas de las cosas que han fallado durante estas dos temporadas. No sólo dentro del vestuario, con una plantilla rota y llena de problemas, también en lo deportivo. El equipo está atascado, el juego cada vez es peor y muchos señalan a las grandes estrellas como culpables de todo lo que ocurre. Entre ellos, la afición culpa a Kylian Mbappé y Vinicius, a los que se les apunta por su poca implicación defensiva.

Una situación que va a cambiar con la llegada del técnico portugués. Si hay una persona que no se casa con nadie, ese es José Mourinho. En sus equipos sólo juegan los que se lo ganan y no los nombres o las grandes estrellas. Algo que quedó demostrado en su anterior etapa de blanco, en dónde los egos quedaron a un lado en busca del bien del Real Madrid.

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El preaviso de Mourinho a Mbappé y Vinicius

Con la más que posible llegada de Mourinho al Real Madrid, las redes sociales han recordado una reflexión del portugués cuando entrenaba al conjunto blanco. Unas declaraciones que sirven para la época en la que nos encontramos y que ponen en preaviso a jugadores como Mbappé o Vinicius.

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"Si quieres presionar alto y tus delanteros no presionan, no puedes presionar alto. Si quieres bajar el bloque más cerca de tu portería y tus delanteros no bajan, no tienes bloque", decía Mourinho en una entrevista en la que hablaba del importante trabajo que tenían que hacer Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Una reflexión que encaja a la perfección con lo que se les pide actualmente a las estrellas blanca. "Eso significa que sin delanteros que trabajen bien defensivamente, un equipo no puede defender bien", apuntaba Mourinho, que tampoco se olvidó del verdadero trabajo de los atacantes. "Al mismo tiempo, equipos sin delanteros con una media alta de goles, es muy difícil conseguir cosas importantes", zanjó en Replay.