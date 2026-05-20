Celia Pérez 20 MAY 2026 - 10:11h.

El centrocampista culé da su opinión sobre lo ocurrido dentro del vestuario blanco

Fede Valverde, de vuelta al Real Madrid en su reencuentro con Tchouaméni y el de Arbeloa con Mbappé

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El tramo final de la temporada está siendo un tanto movido en el Real Madrid. Con la convocatoria de elecciones por parte de Florentino Pérez, el cambio de entrenador y la tensión que parece vivir el vestuario, todos los focos se ponen en el club blanco. El vestuario se ha convertido en un polvorín y ciertas tensiones han terminado saliendo a la luz, como ha sido la pelea que ha ocurrido entre Fede Valverde y Tchouaméni. Una acción por la que el club decidió tomar medidas y que sigue dando bastante de qué hablar.

De hecho, ha sido uno de los temas por los que ha sido preguntado Gavi en Mundo Deportivo. El centrocampista culé ha sido muy claro y ha dado su opinión al respecto, señalando la gestión de Arbeloa tras el desencuentro entre los dos futbolistas. "Soy de los que opina que siempre va a haber piques ahí con tus compañeros entrenando en un momento de la temporada, porque es así, es competitividad y eso siempre está bien hasta cierto punto, obviamente", comenzó exponiendo.

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"Pero al final si se llega a las manos, pues ahí el míster tendría que no hacerle jugar. Si es verdad que llegaron a las manos, para mí se equivocó convocándolo (a Tchouaméni) y haciéndolo jugar. Pero tampoco sé la verdad de lo que pasó", añadió el centrocampista culé.

A principios de mes, el Real Madrid vivió la semana más tensa en el vestuario blanco desde hace años. El punto álgido fue la discusión entre el francés Aurelien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde, que acabó con este sufriendo un traumatismo craneoencefálico por un golpe al caerse contra una mesa del vestuario en plena discusión. Dos semanas después, con expediente disciplinario por parte del club blanco, el equipo parece haber recuperado la normalidad con ambos jugadores.