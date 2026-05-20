Quién es Morten Hjulmand, el centrocampista que quiere José Mourinho en el Real Madrid

Celia Pérez 20 MAY 2026 - 09:32h.

Una de las peticiones prioritarias de Mourinho

Rafa Marín, otra opción en defensa made in 'La Fábrica' que el Real Madrid puede recomprar

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A falta de la última jornada, el Real Madrid ya se despide de una temporada para el olvido. Sin ningún título, con cambio a mitad de temporada en el banquillo con la salida de Xabi Alonso y la subida de Álvaro Arbeloa y un vestuario convertido en un auténtico polvorín, Florentino Pérez está decidido darle un giro de guion al equipo con un nuevo entrenador, en lo que todo apunta que será José Mourinho.

El técnico luso, ahora en el Benfica, volverá a la casa blanca para tratar de revertir la situación que vive el conjunto blanco. Para ello, y pese a que ninguna de las partes reconoce oficialmente su llegada, lo cierto es que comienza a planificar la que será la plantilla del próximo curso. Consciente de la remodelación que necesita el equipo, Mourinho apuesta por arrancar con el centro del campo y ahí ha puesto el ojo en el Morten Hjulmand, pivote del Sporting de Portugal.

Un futbolista muy del gusto de Mourinho y que podría llegar al Santiago Bernabéu este verano a cambio de unos 50 millones de euros, pero la pregunta es: ¿quién es Morten Hjulmand?

Quién es Morten Hjulmand

Es un centrocampista danés de 26 que tiene contrato con el Sporting de Portugal hasta 2028. Capitán bajo las órdenes de Rui Borges, lo ha jugado prácticamente todo esta temporada menos los partidos que se ha perdido por sanción o los cuatro de la recta final de esta temporada por lesión. Desde el pivote maneja los tiempos del conjunto luso, recibe y distribuye con criterio. Mantiene muy bien la posición y cubre los espacios, dando una seguridad tremenda en el centro del campo.

En esta campaña, Hjulmand ha disputado un total de 3.916 minutos, repartidos en 44 partidos, en los que ha anotado tres goles y ha dado seis asistencias.