¿Puede fichar Florentino Pérez a José Mourinho antes de las elecciones?

Fran Duarte Madrid, 13 MAY 2026 - 09:34h.

Tras convocar elecciones, al madridismo le surge la duda si Florentino Pérez podría seguir adelante con el fichaje del entrenador portugués

En vídeo, qué opina la afición del Real Madrid de la vuelta de José Mourinho

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La rueda de prensa, casi improvisada, de Florentino Pérez ha marcado un antes y un después en el deporte español. Tras los rumores de una posible dimisión y con los aficionados esperando respuestas por la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club, el presidente del Real Madrid prefirió centrar su discurso contra los que para él son los enemigos del club y poniendo el foco, principalmente, en los medios de comunicación.

Pero debajo de todo el ruido, el mensaje y el titular que más debe destacar es el de la convocatoria de unas nuevas elecciones a la presidencia del Real Madrid en las que el propio Florentino ha asegurado que se presentará junto a su actual junta directiva. Unas elecciones que pueden retrasar la llegada de José Mourinho al banquillo merengue y ya hay muchos aficionados que se preguntan si acabará llegando o si su fichaje se ha podido frustrar después de esta rueda de prensa.

Comienza así el proceso electoral y la primera fase es para presentar candidaturas. Los candidatos tendrán 10 días para presentar sus avales y dos días más para que el club estudie y apruebe estas candidaturas. Si hay candidatos que se presenten cumpliendo las condiciones después empezaría la campaña electoral previa a las elecciones y si no hubiese ningún candidato, Florentino Pérez volvería a ser nombrado automáticamente presidente de nuevo.

¿Mourinho podría venir con unas elecciones?

Pero ¿en qué punto queda el fichaje de José Mourinho en mitad de unas posibles elecciones? Antón Meana respondió a esta duda en El Larguero de la Cadena SER asegurando que legalmente podría fichar a Mourinho la semana que viene aunque hubiese una campaña electoral y unas posteriores elecciones. El problema es que, en el hipotético caso de que se presentase algún candidato y ganase las elecciones frente a Florentino Pérez, el nuevo presidente y la nueva junta directiva podrían destituir al técnico. En cualquier caso, no sería muy ético fichar a un entrenador justo antes de unas elecciones y también estaría perdiendo una ‘bala’ a favor de su campaña para el propio Florentino.