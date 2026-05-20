Fran Fuentes 20 MAY 2026 - 11:52h.

El luso quiere a su lado a sus hombres de confianza en el Benfica

José Mourinho lanza tres peticiones prioritarias al Real Madrid: un fichaje, una ayuda y un nexo

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La figura de Antonio Pintus sigue muy cuestionada en el entorno del Real Madrid. Y es que las constantes lesiones dentro de la plantilla, con jugadores como Éder Militao recayendo constantemente o los varios ligamentos cruzados rotos en los últimos años, han suscitado dudas en las últimas temporadas. Tanto es así que Xabi Alonso, ahora en el Chelsea, descartó su figura y se llevó a su propio preparador físico en su etapa en el banquillo madridista. Con la colocación de Álvaro Arbeloa, Florentino Pérez, quien confía plenamente en la figura del italiano, le reubicó como el responsable del primer equipo en cuanto a la preparación física. Para más inri, su relación con algunos pesos pesados del vestuario juega a su favor. Sin embargo, José Mourinho, cuya llegada al club blanco queda a expensas de las elecciones a la presidencia, tampoco querría contar con él en su cuerpo técnico.

Así lo adelanta el diario AS. Y es que Mourinho querría llegar al Real Madrid con todo su staff al completo, con sus hombres de confianza que le han acompañado en la última etapa como técnico en el Benfica. Dentro de que se entiende que el portugués traerá a su equipo de trabajo, la figura que genera cierta fricción es la de António Dias, actual preparador físico del Benfica. Este ocuparía la posición que actualmente ostenta Antonio Pintus, lo que propiciaría, o bien la reubicación, o bien incluso el despido del italiano.

No solo Antonio Pintus: José Mourinho también llevaría a su entrenador de porteros

Del mismo modo, también existe cierto debate en torno al entrenador de porteros. La figura de Nuno Santos, el técnico especialista que trabaja con los guardametas en el cuerpo técnico de Mourinho, podría llegar también al Real Madrid. Sin embargo, al igual que Antonio Pintus, la figura de Luis Llopis está muy bien valorada en el club. No es de extrañar, teniendo en cuenta su trabajo con Thibaut Courtois y Andryi Lunin. Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

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Eso sí, si José Mourinho acaba regresando al Real Madrid, será con plenos poderes. Es difícil pensar que, si va a tener plenos poderes de cara al vestuario, seguramente el club tampoco le imponga al portugués la figura de alguno de sus miembros del cuerpo técnico. Especialmente por el recelo del luso, quien quiere un equipo unido y no alguien impuesto por la presidencia que pueda ser un vigilante de su trabajo.