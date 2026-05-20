Jorge Morán 20 MAY 2026 - 21:48h.

El tenista español habló de las elecciones del Real Madrid

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Desde que Florentino Pérez anunció las elecciones a la presidencia del Real Madrid, muchos fueron los que pensaron en Rafa Nadal como su sucesor. Pero nada más lejos de la realidad. El tenista, que acaba de presentar su documental en Netflix, ha querido desmarcarse de esta candidatura e incluso ha salido a explicar su relación con Enrique Riquelme, quién podría ser el rival del actual máximo mandatario.

"He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", escribió Nadal en 'X' debido a las informaciones que desvelaban los acuerdos de patrocinio entre las empresas de Riquelme y Nadal.

Tras esto, y durante la presentación de su nuevo museo en Manacor, el tenista quiso reiterar de nuevo esta información. "He querido cortar de raíz las especulaciones. Entiendo la lógica, pero no participo en eso", aseguró Nadal.

El respeto de Rafa Nadal por Florentino Pérez

Pese a ello, Rafa Nadal ha vuelto a ser preguntado por ello durante la presentación de su documental de Netflix y el tenista ha mostrado, una vez más, su máximo respeto por la figura del presidente del Real Madrid. "No es el día para opinar de eso, hablé hace ya unos días sobre ello. No es el día", comenzó diciendo.

"Evidentemente, lo único que quiero es que al Real Madrid le vaya lo mejor posible y realmente tengo un gran respeto por todo lo que ha hecho Florentino Pérez durante todos estos años. Es mucho. Es el mejor presidente de la historia del Real Madrid", aseguró. "Si hay elecciones o no las hay, pues veremos que sucede. Con Enrique tengo una relación profesional con él desde hace un tiempo y le he conocido un poquito más. Pero de ahí a lo que se está especulando... estamos en otra", zanjó.