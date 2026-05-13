Celia Pérez 13 MAY 2026 - 17:06h.

El mancorí utiliza sus redes para dejar clara la situación

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La rueda de prensa de Florentino Pérez promete seguir dando bastante de qué hablar. El presidente blanco dejó muy claro que no va a dimitir e insistió una y otra vez que el gran objetivo de dicha comparecencia era la convocatoria a unas elecciones a las que se piensa presentar. Ahí también señaló públicamente a un competidor con "acento mexicano", al que acusó de estar moviéndose en las sombras para intentar quitarle el puesto, y que se trata de Enrique Riquelme.

En este escenario ha comenzado a salir mucha información sobre quién es el rival de Florentino Pérez y a qué se dedica. Enrique Riquelme es presidente ejecutivo de COX, una importantísima empresa dedicada a las energías renovables y que cuenta con grandes proyectos tanto en España como en Sudamérica, y que al parecer mantiene una estrecha relación empresarial con Rafa Nadal.

Todo ello ha llevado a poner el punto sobre el extenista manacorí, que no ha dudado en pronunciarse en redes sociales para desvincularse de cualquier posibilidad. "He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", comentó Rafa en su perfil de X.

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Quién es Enrique Riquelme

No dijo su nombre pero, a sus 37 años, es conocido como uno de los aspirantes a gobernar la casa blanca. De momento, lo está pensando. Inesperado el movimiento de Florentino Pérez de convocar elecciones, Riquelme medita si es su momento o es precipitado aceptar el desafío.

Riquelme ya amagó con presentarse a las elecciones con 32 años. En concreto, a las de 2021, las penúltimas que se convocaron. Sin embargo, y pese a que dio a entender en alguna entrevista que iba a dar el paso, decidió esperar a otra ocasión. Tampoco lo intentó en 2025, cuando Florentino Pérez se proclamó ganador sin rival a quien batir porque fue el único candidato.

Ahora podría ser el momento, aunque los plazos no invitan al optimismo. Ha sido todo muy repentino, solo un año después del nombramiento de Florentino Pérez cuando le restan tres años de mandato. Tal vez 2029 era su año, pero la precipitación de los acontecimientos no son muy halagüeñas para Riquelme.