Rafa Yuste responde a Florentino Pérez y avisa al Madrid con Joan Laporta: "La que se avecina"

Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 14:43h.

Las palabras del presidente merengue cayeron mal en el club culé

Florentino Pérez no dimite y convoca elecciones: "Nos vamos a presentar"

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El FC Barcelona regresa este miércoles a LALIGA EA Sports tras alzarse con el título. Los de Hansi Flick, con ausencia y poco descanso justificado por la celebración en la Ciudad Condal, se medirán ante un Deportivo Alavés que se juega la vida. No obstante, como demuestran las palabras de Rafa Yuste antes de la comida de directivas en Vitoria, las palabras de Florentino Pérez acaparan focos en la entidad blaugrana.

El presidente interino del Barça no ha dudado en responder a su homólogo merengue tras mencionar en varias ocasiones el 'Caso Negreira' en su comentadísima comparecencia de prensa. La cámara de ElDesmarque, presente a la llegada de los presidentes en la comida de directivas en suelo babazorro, captó el momento.

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Rafa Yuste responde a Florentino Pérez y avisa al Madrid

Yuste fue tajante en su intervención ante los medios presentes: "Patéticas y llenas de falsedades. Nosotros nos vamos a defender, nos debemos a la afición y por encima de todos está el club. Y al club no lo toca nadie. Está en manos del departamento jurídico, las líneas rojas no se pueden pasar nunca y este hombre ya las pasó".

El presidente interino avisó a Florentino Pérez del plan del FC Barcelona. Y ese plan no es otro que el regreso a la presidencia de Joan Laporta el 1 de julio: "Le aviso, como aquella serie, ahora viene Laporta... La que se avecina".

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A renglón seguido apareció un Joan Laporta que no realizó declaraciones ante los medios presentes, pero no pudo contener la risa al ser preguntado por las declaraciones de Florentino Pérez. El Barça, como declaró Rafa Yuste, estudia los escenarios legales para tratar de buscar castigo a las duras acusaciones del presidente merengue en la jornada del pasado martes. Nuevo capítulo en las diferencias entre los dos grandes clubes de nuestro país.