El club azulgrana está "estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones"

Las dos reacciones de Iker Casillas a la rueda de prensa de Florentino Pérez y contra José Mourinho

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El FC Barcelona no ha tardado en reaccionar a la rueda de prensa de Florentino Pérez. Apenas una hora después de que concluyera la extensa comparecencia del presidente del Real Madrid, que ha señalado a cinco estamentos y ha mencionado en varias ocasiones el 'caso Negreira', el club azulgrana ha publicado un comunicado oficial anunciando que están "estudiando" sus palabras desde el departamento legal.

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", ha publicado el club.

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Durante la comparecencia ante los medios, el presidente blanco ha insistido en reiteradas ocasiones en que el 'caso Negreira' es "el mayor escándalo de la historia del fútbol". Ha señalado de manera directa a los árbitros e incluso ha asegurado que les han "quitado" 18 puntos esta temporada.

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"Sólo he ganado siete Champions y siete Ligas, que es lo malo. Podría haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado? Tengo que meterme con el tema Negreira porque es un caso de corrupción sistémica durante dos décadas, lo dijo el instructor. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. ¡18 puntos!", dijo Florentino, entre otras cosas, ante los medios. Según sus cuentas, el Real Madrid tendría que llevar ya 95 puntos, sería líder del campeonato y estaría a punto de proclamarse campeón.