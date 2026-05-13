Las dos decisiones de Hansi Flick en el Barcelona que pueden ser claves en el descenso

Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 12:06h.

Los culés visitan al Deportivo Alavés, que se juega la vida en las tres últimas jornadas

LALIGA cambia el horario del Barcelona - Real Betis

Compartir







El FC Barcelona ha hecho pública su convocatoria de cara al partido frente al Deportivo Alavés, correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. Hansi Flick ha citado a 23 futbolistas, entre los que hay hasta cuatro bajas destacadas. Dos de ellas porque no queda más remedio, pero otras dos, de jugadores clave, por pura decisión técnica del alemán. Y es que el entrenador barcelonista ha decidido dar descanso a algunos futbolistas debido que ya han logrado levantar el título liguero. Una decisión que puede ser clave en la lucha por el descenso.

Son bajas Lamine Yamal que sigue recuperándose de su lesión, y Raphinha Dias, sancionado por acumulación de tarjetas. No son las únicas ausencias en el FC Barcelona. Y es que Frenkie de Jong y Fermín López tampoco forman parte de la expedición barcelonista que viaja a Mendizorroza. Sus dos ausencias se tratan de decisiones técnicas. Hansi Flick ha decidido prescindir de ellos y que no viajen a Vitoria para el partido y, así, darles descanso. Sin embargo, el hecho de no darle importancia a este encuentro al tener ya el título de LALIGA en sus vitrinas puede propiciar que el Deportivo Alavés salga con más intensidad para ganar el encuentro, dado que ellos sí que se lo juegan todo.

Por otra parte, la buena noticia de la convocatoria la ha dado Andreas Christensen, quien regresa a una lista después de cinco meses de baja debido a su grave lesión. Aún es pronto para advertir si el zaguero danés tendrá minutos en Mendizorroza, pero no sería de extrañar que entrase en los minutos finales, así como que Hansi Flick intente que coja el ritmo competitivo y sume algunos minutos en el césped antes de que acabe el curso. A continuación, la convocatoria al completo:

Porteros: Joan García, Wojcyech Szczesny, Eder Aller.

Defensas: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Álvaro Cortés, Xavi Espart.

PUEDE INTERESARTE Comunicado oficial del Barcelona contra la rueda de prensa de Florentino Pérez

Centrocampistas: Pablo Gavi, Pedri González, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal, Tommy Marqués.

Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Roony Bardghji