Los relojes que los jugadores del Betis lucirán en la Champions League
Los socios del Betis lo podrán comprar con un 10% de descuento exclusivo
Te la debían, bético. Esta te la debían
El premio de la clasificación para la Champions League 26/27 del Real Betis Balompié llega cargado de un nuevo y espectacular reloj oficia. Se trata del AIKONIC Automatic 43mm de Maurice Lacroix, que se cracteriza por su carácter dinámico y urbano. Este modelo, que forma parte de la alianza entre la firma suiza y el club verdiblanco para el resto de la temporada 2025-2026 y para la próxima 2026-2027, refleja la conexión entre dos mundos donde cada segundo cuenta.
Además de pasear el reloj por todos los campos de España y de Europa, la colaboración del Betis va más allá, pues el AIKONIC también estará presente en el Estadio de La Cartuja a través de un contador exclusivo inspirado en la colección que marcará la cuenta atrás antes del inicio de los partidos y reforzará la conexión entre el tiempo, la emoción y el deporte.
¿Cómo se creó el reloj del Betis?
Este modelo nace como la evolución del emblemático AIKON de Maurice Lacroix, con un enfoque más urbano y contemporáneo. Se trata de un reloj pensado para acompañar el ritmo de la vida actual, muy versátil y capaz de encajar tanto en el día a día como en los momentos más especiales.
Uno de los rasgos más reconocibles es su esfera de carbono, que hace que cada reloj sea único: las fibras crean un patrón de líneas grises y negras diferente en cada pieza. El diseño se completa con el característico bisel de seis brazos, sello de la colección, junto a acabados en cerámica mate que aportan resistencia y un look más moderno.
Además, en su interior incorpora un movimiento automático con hasta 60 horas de reserva de marcha, junto al sistema de cambio de correa sin herramientas, que permite adaptar el reloj a diferentes estilos.
El AIKONIC está disponible en cinco variaciones, todas con esfera negra, combinadas con distintos acabados en índices, agujas y correas en turquesa, blanco, azul y negro. Su precio parte de los 3.450 euros.
Y para celebrar esta nueva alianza, los socios del Real Betis Balompié podrán acceder a un 10% de descuento exclusivo en todos los relojes Maurice Lacroix con el código MLBETIS10.