Redacción ElDesmarque 13 MAY 2026 - 14:40h.

Los socios del Betis lo podrán comprar con un 10% de descuento exclusivo

Te la debían, bético. Esta te la debían

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El premio de la clasificación para la Champions League 26/27 del Real Betis Balompié llega cargado de un nuevo y espectacular reloj oficia. Se trata del AIKONIC Automatic 43mm de Maurice Lacroix, que se cracteriza por su carácter dinámico y urbano. Este modelo, que forma parte de la alianza entre la firma suiza y el club verdiblanco para el resto de la temporada 2025-2026 y para la próxima 2026-2027, refleja la conexión entre dos mundos donde cada segundo cuenta.

Además de pasear el reloj por todos los campos de España y de Europa, la colaboración del Betis va más allá, pues el AIKONIC también estará presente en el Estadio de La Cartuja a través de un contador exclusivo inspirado en la colección que marcará la cuenta atrás antes del inicio de los partidos y reforzará la conexión entre el tiempo, la emoción y el deporte.

¿Cómo se creó el reloj del Betis?

Este modelo nace como la evolución del emblemático AIKON de Maurice Lacroix, con un enfoque más urbano y contemporáneo. Se trata de un reloj pensado para acompañar el ritmo de la vida actual, muy versátil y capaz de encajar tanto en el día a día como en los momentos más especiales.

Uno de los rasgos más reconocibles es su esfera de carbono, que hace que cada reloj sea único: las fibras crean un patrón de líneas grises y negras diferente en cada pieza. El diseño se completa con el característico bisel de seis brazos, sello de la colección, junto a acabados en cerámica mate que aportan resistencia y un look más moderno.

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Además, en su interior incorpora un movimiento automático con hasta 60 horas de reserva de marcha, junto al sistema de cambio de correa sin herramientas, que permite adaptar el reloj a diferentes estilos.

El AIKONIC está disponible en cinco variaciones, todas con esfera negra, combinadas con distintos acabados en índices, agujas y correas en turquesa, blanco, azul y negro. Su precio parte de los 3.450 euros.

Y para celebrar esta nueva alianza, los socios del Real Betis Balompié podrán acceder a un 10% de descuento exclusivo en todos los relojes Maurice Lacroix con el código MLBETIS10.