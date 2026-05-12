El aficionado del Betis se merecía la Champions y se merecía que fuera en La Cartuja

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El bético estaba dolido. Había momentos y situaciones que tenía muy clavadas y con la pitada que le dieron a su equipo en el descanso de este ya histórico partido contra el Elche así se lo recordaron. Tenían ahí que había cosas que son difíciles de olvidar, pero ahora ya, con su Real Betis en la Champions League, todo se ve de otra manera. Se merecían los aficionados verdiblancos una alegría así y se merecían que fuera en el estadio de La Cartuja, lugar este curso de los tres grandes borrones de la temporada.

Con el pitido final, las lágrimas se apoderaron de muchos, hasta de algunos jugadores como Isco Alarcón. Las gradas estaban llenas de seguidores emocionados y, seguro, que en cualquiera otra ubicación en la que hubiera un bético era también así. Por segunda vez en su historia el conjunto de las trece barras va a disputar la máxima competición a nivel de clubes y toda celebración es más que merecida y necesaria.

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Tan merecida y necesaria como esta vez fueron las palabras de Manuel Pellegrini en DAZN, que lejos de golpes en el pecho habló de "momentos duros y derrotas dolorsas" a la vez que dejaba claro que era algo que le "debía" a la afición del Betis. Y tanto que se lo debía.

Como he dicho, se lo debían a los miles y miles que nunca han faltado a La Cartuja y han abandonado el campo con lágrimas de tristeza, pero también a los que son de fuera, a los que nunca pueden ir, a los que están en el cuarto anillo o a esos niños, la pequeña cantera bética, que casi sin saber muy bien qué supone jugar la Champions ya lo celebran con una ilusión desbordada. De padres a hijos, de abuelos a nietos, una pasión llamada Betis que se va a pasear a lo grande por el Viejo Continente.