El uno por uno del Betis y las notas contra el Elche en La Cartuja

Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 22:02h.

Un gol de Pablo Fornals devuelve al Betis a la Champions 21 años después

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El Real Betis vuelve a la Champions League 21 años después. Un gol de Pablo Fornals en la segunda mitad dio el triunfo contra el Elche, poniendo el broche de oro a una noche histórica en La Cartuja. Lo que le faltaba a Manuel Pellegrini.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Elche.

Valles (9): Quién se lo iba a decir. El premio a toda una declaración de amor. Estar un año en la grada, renunciando a sentirse futbolista para cumplir el sueño de su vida. Se lo ha ganado a pulso. Será un portero Champions.

Bellerín (8): Ya lo ha sido, pero esta la disfrutará más. Un capitán de Champions.

Diego Llorente (7): Quién le iba a decir que habiendo jugado en la Roma, la Real Sociedad o haberse criado en la cantera del Real Madrid su debut en Champions llegaría con 33 años. En el Betis.

Valentín (7): Quién se lo iba a decir después de aquellas lágrimas de su presentación. Un año en Europa y debutará en la Champions.

Junior Firpo (6): El colmo de la suerte. Se fajó bien en defensa, no fue del todo mal a los duelos (aunque el gol llegase por su costado) y quiso ser protagonista en fase ofensiva... pero otra vez se topa con una lesión. No ha sido su año.

Amrabat (8): Con más aciertos que errores, con lunares y sombras, pero la realidad es la que es. Un jugador Champions.

Fornals (9): Tenía que ser él. El alma máter de esta temporada. Tenía que ser Pablo Fornals el que metiese al Betis en Champions 21 años después.

Antony (8): Los béticos lo sabían y él lo demuestra. Es un jugador de Champions.

Lo Celso (7): Solo verle metido, solo verle presionar, solo verle comprometido es digno de aprobación en él. Aunque no logró salir en las fotos, se sintió protagonista. Filtró pases, no se arrugó, quiso siempre la pelota y eso le honra. Ese es el camino, más allá de los números.

Ez Abde (8): Hubo hasta quién dudó, pero él mismo se ha encargado de demostrarlo. Es un jugador de Champions.

Cucho Hernández (9): Él también es un jugador Champions. 15 goles y tres asistencias esta temporada. Para el que dudase. El de hoy, un golazo. Él se lo fabrica, él se lo inventa. Zancada, control, olfato y una pegada exquisita.

Suplentes

Isco Alarcón (8): Aquí no cuentan las lesiones, ni qué le pudo aportar hoy al equipo. Sin su espíritu este equipo no habría alcanzado estas cotas. Sin su ambición y su exigencia, tampoco. Él sí que es el jugador Champions.

Natan de Souza (7): El futbolista más utilizado por su entrenador. El que siempre estuvo a disposición de sus compañeros. En cualquier competición. Será un central Champions... aquí o fuera.

Riquelme (): S.C

Sergi Altimira (): Casi logra la sentencia en el 97.