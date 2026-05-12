Álvaro Borrego 12 MAY 2026 - 22:13h.

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Ahora sí. El Real Betis Balompié ha certificado de manera matemática la quinta plaza y regresa a la Champions League 21 años después. Se convierte en realidad lo que hace poco más de un lustro era un sueño inimaginable. Un escenario que multiplicará los ingresos de la entidad, dado que solo por disputar la liguilla de la Liga de Campeones se genera cuatro veces más que en la Europa League. Si bien el reparto está dividido en varios aspectos, como derechos televisivos o resultados, lo que está claro es que el club podría batir su récord histórico de ingresos. Muchos millones en juego.

El reparto económico de la UEFA funciona según trienios y el actual expira en 2027, por lo que los ingresos de la próxima temporada serán calcados a los de la anterior. En ElDesmarque desgranamos los premios por victoria, las bonificaciones por clasificación, la previsión de dinero en función de cada ronda y el importe fijo por disputar la liguilla.

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Conviene recordar que a todos estos incentivos habría que sumarle los ingresos por ticketing y market pool. Para el que lo desconozca, esto último es un sistema que reparte a cada país una cantidad de dinero determinada. Este es un importe fijo que se asigna a cada país y se reparte entre los equipos participantes. Por ello, no es lo mismo a que haya cuatro (o cinco) equipos de un mismo país, a que haya solo uno.

Lo que podría ingresar el Betis en la Champions

Dinero asegurado por jugar la liguilla

En la Champions League se pagan 18.6 millones, en la Europa League 4.31 millones y en la Conference 3.17.

Premios por resultados

Champions: 2.1 millones por triunfo y 700.000 euros por empate. En la Europa League se percibía 450.000 euros por victoria y 150.000 euros por empate.

Bonificación por clasificación

Champions: 10 millones para el primero de la liguilla y 700.000 euros para el último, mientras que en la Europa League obtenía 2.7 millones el primero y 75.000 para el último.

Ingresos por eliminatoria

Champions League. Los octavos de final, 11 millones; los cuartos, 12.5 millones; las semifinales, 15 millones; y por llegar a la gran final 18.5 millones de euros. El campeón del torneo ingresará 25 millones.