Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 10:45h.

Presidente y vicepresidente se confiesan tras la clasificación a Champions

Posibles rivales del Betis, bombos y equipos ya clasificados para la Champions 26/27

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El Real Betis confirmó el pasado martes su regreso a la UEFA Champions League 21 años después. Y lo hizo con dos jornadas de antelación gracias al goloso premio de la quinta plaza que no ha tardado en aprovechar. La clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones supone un paso más para un proyecto liderado por Ángel Haro y Catalán que ha instalado su campamento base en el viejo continente.

Al término del encuentro, y visiblemente emocionados, presidente y vicepresidente atendieron a los medios oficiales. Ante los micrófonos de Real Betis RTV, los arquitectos de este equipo verdiblanco ya histórico desvelaron una obsesión privada de sus últimos fichajes.

Antes, Ángel Haro puso el foco en la afición, concretamente en los más pequeños: "Me acuerdo mucho de esos niños que en los momentos más críticos del club seguían luciendo sus colores. Y ahora, poco a poco, hemos ido creciendo, estables en Europa y estando ahí vamos a estar cerquita de repetir cosas bonitas y títulos, pero con los pies en el suelo".

La obsesión privada de los últimos fichajes del Betis

El mandamás verdiblanco ya piensa en cómo afectaran los ingresos de la Champions a la próxima planificación: "Desde lo anímico, es importante, y en lo económico también por unos ingresos adicionales que nos vienen muy bien para la planificación del verano. Somos ambiciosos, con la prudencia que tenemos que tener, y con mucha ilusión puesta en el futuro".

A renglón seguido fue el turno de José Miguel López Catalán. El vicepresidente desveló la obsesión privada de los últimos fichajes del Real Betis. Todos pensaban en la Champions: "Sí, la verdad que era un sueño, siempre lo hemos llamado como un sueño que teníamos. También te digo, muchas veces incluso cuando hemos tenido conversaciones con jugadores que traíamos al Betis, la verdad que ellos también tenían la Champions en la cabeza, pero no lo podíamos decir. No podíamos meternos más presión. Pero creo que el hito importante es cuando pasamos a estar regularmente en Europa. Lo dijimos. Haciendo eso, seguro que se va a dar el año en el que demos el salto a la Champions. Lo hemos conseguido con dos jornadas de más y estamos encantados, felices y agradecidos a los béticos que han ido empujando".

Catalán cerró su intervención en los medios oficiales mirando al futuro: "Lo celebramos mucho, pero también tenemos una responsabilidad grandísima. Sabemos que nos viene un trabajo muy complicado de gestión, planificación y de competir en una Champions que es muy complicada. Pero muy contentos".