Ángel Cotán 13 MAY 2026 - 08:47h.

El técnico ilicitano insultó al equipo arbitral

"Sorprende que quieran que gane"

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Eder Sarabia regresaba por segunda vez esta temporada al Estadio La Cartuja. En la previa del encuentro, y aunque el técnico ilicitano mantiene la promesa de no hablar de los árbitros, recordó algunas "situaciones un poco extrañas" que eliminaron a su Elche de la competición. Testigo directo de la histórica clasificación del Real Betis a la UEFA Champions League, el bilbaíno estalló al término del encuentro.

Su equipo plantó cara al de Manuel Pellegrini pese a disputar prácticamente toda la segunda mitad en inferioridad numérica. No obstante, la entrada de Pétrot sobre Antony no motivó el enfado del entrenador del Elche.

En la recta final del primer acto, y con el 1-1 en el luminoso hispalense, Diaz de Mera invalidó lo que habría sido el 1-2 de Diangana en el añadido. Una mano previa en la jugada del tanto acabó con la efímera alegría ilicitana.

Eder Sarabia estalla tras el Betis - Elche

Al término del encuentro, con la derrota ya consumada, Eder Sarabia estalló. El técnico visitante, tal y como recoge el trencilla en su acta del partido, acabó insultando al cuerpo arbitral en el túnel de vestuarios de La Cartuja. Y lo hizo, según Diaz de Mera, "a viva voz". El entrenador aún no daba crédito con la polémica jugada de la primera mitad.

Eso sí, el colegiado también recoge las posteriores disculpas de un Eder Sarabia que no dudó en dirigirse al vestuario de los árbitros para reconocer su error. Un gesto que quizás pueda alterar su más que probable sanción.

Este es el acta arbitral: "Tras finalizar el partido y una vez en el túnel de vestuarios, el entrenador visitante D. Eder Sarabia Armestro se dirigió hacia nosotros a viva voz en los siguientes término "sois unos sinvergüenzas, hijos de puta". Estos hechos también fueron presenciados por el delegado informador. Minutos después, dicho entrenador se persona en el vestuario arbitral para disculparse por los hechos mencionados anteriormente".