Pablo Fornals, el héroe Champions del beticismo: "El Betis me rescató"

Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 23:21h.

"A través de los compañeros, de la ciudad, de la afición, ha podido aflorar mi mejor versión"

Pablo Fornals y Jesús Rodríguez, los 'béticos' de la prelista de Luis de la Fuente

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El momento clave de este martes en La Cartuja llegaba en el minuto 68. Un mal despeje de Álvaro Rodríguez caía en los pies de Pablo Fornals y el castellonense, de un zapatazo inapelable, la ponía imposible para Dituro. Fornals estallaba, la grada de La Cartuja estallaba, todo el beticismo estallaba y el Real Betis Balompié encarrilaba su clasificación para la UEFA Champions League.

Que el castellonense haya sido el autor del gol decisivo ha sido casi una metáfora de la temporada de los verdiblancos. Fue el mejor en el arranque de la temporada y, tras un bache, ha ido recuperando el nivel hasta tener muchas opciones de ir al Mundial con España. El zapatazo de Pablo Fornals representa bien a este Betis.

El jugador, que llegara procedente del West Ham United cuando la Premier League ya se le hacía cuesta arriba, reconoce que en Sevilla ha encontrado su mejor nivel, y está tremendamente feliz ante su primera opción de jugar la Champions. “El Betis me rescató en un momento en el que, ya lo he dicho muchas veces, ni yo mismo creía en mí y a través de los compañeros, de la ciudad, de la afición, ha podido aflorar mi mejor versión esta temporada. Este año he disfrutado mucho estando aquí en el Betis”, reconoció emocionado en la zona mixta del Estadio de La Cartuja.

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Felicidad por lo logrado. “Muy contento. Por todo, por cómo ha ido el partido en lo personal, por poder haber metido ese gol tan bonito que además es muy importante para la afición y para el club y muy contento de poder haber certificado jugar en Champions la temporada que viene con el Betis”.

Resumen de la temporada. “En los números ha sido buena, haciendo historia en Europa, haciendo historia el día de hoy consiguiendo la Champions. Es verdad que ha habido días muy malos también y somos conscientes, pero queríamos que hoy fuera uno de esos días que la afición guarda para siempre y muy contento de haber podido participar en ello”.

El Mundial. “Eso no es cosa mía, yo intento poner todo de mi parte. Al final sería muy egocéntrico, no tendría sentido ocultar esos días malos porque creo que todos somos conscientes de que los ha habido, pero yo creo que el fútbol esta temporada nos ha dado días muy bonitos como la noche de hoy”.

Dedicado a su familia. “La dedicatoria ha sido corriendo hacia ellos, ha sido también para mi mujer y para mis niños que estaban en la grada. Al final ellos son los que sufren cuando no estoy bien, los que sufren que entrene todos los días a las nueve o a las diez de la noche y es una forma de agradecerles que siempre estén conmigo”.

El himno de la Champions. “Yo no lo había escuchado nunca, espero escucharlo el año que viene, así que es muy bonito, suena precioso y espero que podamos disfrutarlo todos juntos”.