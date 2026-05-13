Competicion:
Manu Carreño: "El madridismo quiere luchar contra este Barça y no contra la prensa"
La opinión del presentador de ElDesmarque tras la rueda de prensa de Florentino Pérez
Florentino Pérez dará una nueva rueda de prensa en el Real Madrid
Manu Carreño, presentador de ElDesmarque, ha dado su opinión sobre la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez, en la que el presidente del Real Madrid acusó a la prensa, a los ultras, al arbitraje y al 'caso Negreira' de armar un complot contra el club blanco.