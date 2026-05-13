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Manu Carreño: "El madridismo quiere luchar contra este Barça y no contra la prensa"

Manu Carreño sobre Florentino
Manu Carreño, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez. ElDesmarque
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Manu Carreño, presentador de ElDesmarque, ha dado su opinión sobre la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez, en la que el presidente del Real Madrid acusó a la prensa, a los ultras, al arbitraje y al 'caso Negreira' de armar un complot contra el club blanco.

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