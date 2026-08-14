Álvaro Borrego 14 AGO 2026 - 13:52h.

El entrenador trabaja con la mentalidad de seguir muchos años más en el Sevilla FC, pese a que los precedentes no sean halagüeños

Los tres perfiles de futbolistas que espera García Plaza en este final del mercado de fichajes

Compartir







Ocho entrenadores en tres años. Ese es el balance del Sevilla FC en estas últimas temporadas. Toda una trituradora de entrenadores que habla a las claras de la inestabilidad que ha golpeado al club durante estos años. Ahora, con Luis García Plaza en el foco, los fantasmas vuelven a rondar la incertidumbre del sevillismo, con la duda de si este será por fin el año que se encuentre la tan ansiada regularidad en los banquillos. Una pregunta que se le hizo este viernes al propio entrenador, que reconoció que hace unos meses, cuando se gestó la posible venta del club a Sergio Ramos, tenía asumido que no continuaría en Nervión. Aun así su mentalidad nunca cambió y mucho menos ahora. Él trabaja como si fuese a continuar muchos años aquí y ese es su deseo.

Así lo aseguró Luis García Plaza en sala de prensa, con el deseo de continuar mucho tiempo más: "Soy incapaz de decir lo que ha pasado en otras temporadas, pero yo vengo aquí para estar la temporada entera y por qué no (estar) tiempo. Yo llegué al Alavés después de ocho entrenadores en tres años y yo estuve tres años. Vengo con esa mentalidad. Del pasado no puedo hablar, puedo hablar de mis nueve partidos. Ojalá logremos estar toda la temporada, cumplir los objetivos y ya pensaremos en el futuro. Yo siempre trabajo en los clubes como si fuera a estar toda la vida. Luego podré estar un año, tres meses o nueve partidos como estuve, si hubiera entrado un comprador no estaría aquí. Eso es lo que hago yo y estoy convencido de que van a salir las cosas bien, sabiendo quiénes somos. Uno de los clubes más importantes de Europa, pero la realidad es que luchamos por lo que debemos de luchar".

Luis García Plaza reconoció que en junio daba casi por hecha su salida, pero la ruptura de las negociaciones para la compraventa del club le brindó una nueva oportunidad: "Me tomé una semana que no me fui de Sevilla, me fui al lado por si tenía que volver y quitar la casa. Me fui una semana cerca por si acaso tenía que irme de la casa y entraba el comprador. A partir de que se rompió la venta a planificar. Estuvimos una semana esperando. Sí que hablamos y comentamos cosas, pero siempre con la duda de que entrase alguien nuevo y tener que coger las maletas. En cuanto empiezas a entrenar donde más pierdes tiempo es en el día a día".