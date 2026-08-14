Los tres perfiles de futbolistas que espera García Plaza en este final del mercado de fichajes

Álvaro Borrego 14 AGO 2026 - 12:05h.

El entrenador aseguró que el objetivo de la temporada es no sufrir mucho y espera nuevos fichajes antes del cierre de mercado

Posibles alineaciones del Sevilla y del Rayo en la jornada 1 de LALIGA EA Sports

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Ahora sí. Vuelve el fútbol, vuelve LaLiga. Luis García Plaza ofreció este viernes la primera rueda de prensa de la temporada, en la antesala del debut liguero contra el Rayo Vallecano. El entrenador del Sevilla FC valoró cómo llega su equipo a esta jornada inaugural y como no podía ser de otra forma también habló del mercado, de los fichajes que quedan por realizar y los futbolistas que todavía pueden salir. Con Robbie Ure ya inscrito. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo son sus sensaciones previas al debut: "Empieza lo serio, lo que cuenta. Los resultados de pretemporada han sido buenos, pero tampoco me preocupan que hubieran sido peores. No me hubiera importado. El equipo ha ido trabajando cosas que queremos hacer, desde aquí quiero agradecer a los jugadores de la cantera, que nos han ayudado mucho. Preveía una pretemporada muy dura, porque el nivel de los rivales era duro, y nosotros en muchos partidos hemos jugado con el Sevilla Atlético. Les agradezco públicamente todo lo que nos han ayudado. No ha sido tan dura gracias a ellos. Tenemos muchas ganas de mañana, además es en nuestra casa, con nuestra gente, yo todavía guardo en la memoria lo vivido el año pasado y esperamos lograr tres puntos que son iguales de importantes que los del final de liga pasada. Tenemos que tener ese instinto de supervivencia ya metido".

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Los nuevos fichajes: "Robbie acaba de llegar y chapurrea castellano, eso le va a facilitar su adaptación. Todos los demás muy bien. Los que vinieron al principio están más rodados, Fran y Julio han llegado más tarde pero también se están adaptando. Son perfiles diferentes a los de otras épocas, jugadores con más experiencia en LaLiga y otros con proyección. El mercado para nosotros es muy difícil, las cantidades que te piden para este Sevilla son inalcanzables. La cantidad de agentes que me llaman para ofrecerme jugadores y les digo que no, que es imposible. Ure todavía no conoce a la gente ni le conocen a él. En ese periodo está, pero que chapurree castellano le va a hacer la adaptación más sencilla".

¿Ve al equipo como le gustaría? "No del todo y tengo una explicación sencilla. Cuando juegas con el Córdoba, de Segunda, y juegas con el filial, te dominan. Tienes que defender y defender. Nos ha faltado trabajar más las situaciones de ataque. Ni una queja con los críos, no les puedo dar más veces las gracias, pero te dominan. Nos ha faltado trabajar más estar con el balón, aun así hemos hecho un trabajo ofensivo muy bueno".

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Cómo ve a Miguel Sierra: "Tiene cosas muy buenas. Es muy peligroso en tres cuartos, pero debe mejorar en muchas cosas. En el juego combinativo, tácticamente leer los partidos, tener más variedad... No en su compromiso, que es bueno, pero tiene que variar en muchas más cosas del juego pero estoy contento con él. Cualquiera puede jugar mañana".

A qué cree que puede jugar este Sevilla: "Debemos dominar todos los aspectos del juego. Incluso el Sevilla de los títulos era muy fuerte defensivamente. Tenemos que dominar todas las facetas. Cualquier equipo se construye desde una base sólida, eso no significa que no vayamos a recibir goles, pero debemos tener conceptos claros y a partir de ahí vamos a ir creciendo. Nos falta gente de arriba, la defensa puede haber alguna incorporación pero está más o menos construida, y nos falta mucha gente de ataque. Dependerá de eso de cómo podemos practicar. Queremos un equipo que lleve el peso de partido, aunque habrá veces que no. No podemos ser un equipo que solo juegue a un registro".

El calendario de LaLiga: "Llevo tantos partidos que todo lo que diga yo no vale para nada. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a lo que manda. Lo del Mundial lo entiendo, es normal. Nosotros tenemos a Vargas que nos ha llegado muy justito y es algo lógico que se aplacen. Con el Mundial lo entiendo".

El objetivo del Sevilla: "No pienso en más allá de mañana, competir bien y hacer un buen partido. Quedan tres semanas de mercado y estoy seguro de que el 1 de septiembre habrá muchos cambios respecto al equipo que veamos. Mi objetivo es competir, dar el máximo. Sí que tenemos que tener claro, y todos estamos de acuerdo. Iba a entrar un comprador que decía que había que poner no sé cuánto dinero para hacer un equipo competitivo y yo tengo que hacerlo con cero. El objetivo es competir, no sufrir tanto, pero si sois lógicos un equipo con estos presupuestos debe luchar por no sufrir. Si luego conseguimos algo más estaremos muy contentos, pero el objetivo es no sufrir. Si entran esas personas y ponen tantos el objetivo cambia, pero nuestro objetivo ahora es no sufrir".

Todos los jugadores inscritos: "Hemos tenido muchas salidas y ventas, eso nos ha permitido tener algo de límite para incorporar a más gente. Genial. Si no hubiéramos vendido no podríamos hacer sitio a todos. Eso significa que hemos perdido a buenos jugadores, Akor, Sow, Juanlu... Es una delicia tener a esos inscritos, pero deben llegar más de aquí al final. Yo mañana pido el apoyo y que los chavales que salgan se sientan súper arropados".

Qué fichajes le falta: "En mediocampo me acuerdo de la gente que participó en partidos conmigo, participaba Mendy, Gudelj, Sow… y solo ha venido uno. Y arriba solo ha venido uno. Quiero gente en mediocampo, en banda, arriba... Eso no tiene nada que ver con el partido de mañana, muchos equipos están así, lo bueno es que tenemos límite y llegarán. Mi función es que mañana estén al máximo y así van a estar, eso lo garantizo. Lo otro está claro. Incluso nos podría caer un defensa, también, pero vamos a ir priorizando y creo que del centro del campo hacia adelante nos hacen falta jugadores".

Qué perfiles busca: "Yo estaría cómodo con cualquiera, si es bueno me da lo mismo, pero sí es verdad que firmar en España es difícil, te piden mucho dinero. Era el perfil de traerse jugadores de corte nacional. Ahora estamos peinando todo el mercado y a lo mejor los que vienen son más de ese perfil, como Robbie, si son nacionales mejor pero estamos abiertos a cualquiera".

La inestabilidad del banquillo: "Soy incapaz de decir lo que ha pasado. Yo llegué al Alavés después de ocho entrenadores en tres años y yo estuve tres años. Vengo con esa mentalidad. Del pasado no puedo hablar, puedo hablar de mis nueve partidos. Ojalá podamos estar toda la temporada, cumplir los objetivos y ya pensaremos en el futuro. Yo siempre trabajo en los clubes como si fuera a estar toda la vida. Eso es lo que hago yo y estoy convencido de que van a salir las cosas bien, sabiendo quiénes somos. Uno de los clubes más importantes de Europa, pero la realidad es que luchamos por lo que debemos de luchar".

Cómo ha afrontado el verano: "Me fui una semana cerca por si acaso tenía que irme de la casa y entraba el comprador. A partir de que se rompió la venta a planificar. Sí que hablamos y comentamos cosas, pero sí con la duda de que entrase alguien nuevo. En cuanto empiezas a entrenar donde más pierdes tiempo es en el día a día".

Un discurso más moderado: "Somos lo que somos. Yo he dicho que estamos en la situación que estamos y vendrán jugadores. Somos uno de los mejores clubes de Europa, pero hay que ser realistas. Hay una situación económica que por eso quería entrar un comprador. Para hacer un equipo competitivo necesitaba 120 millones de euros, entonces vamos a competir. La opinión de la calle creo que irá mejorando y el Sevilla volverá a ser lo que es, no sé si tardará uno o varios años. No creo que le esté dando un jarro de agua fría a la afición, al revés, les estoy diciendo que lo necesitamos".