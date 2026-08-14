Posibles alineaciones del Sevilla y del Rayo en la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 14 AGO 2026 - 08:59h.

Ambos equipos llegan con muchas dudas al inicio de la temporada

Julio Díaz pone un objetivo "tranquilo" para el Sevilla FC

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Vuelve LALIGA al Sánchez-Pizjuán. Tras un breve descanso veraniego, la emoción, la intensidad y los nervios vuelven a Sevilla tras un curso, el pasado, en el que los blanquirrojos firmaron casi un milagro para permanecer en la categoría. En el otro lado del verde, el Rayo Vallecano con nuevo entrenador... y muchas dudas.

Dicen que el verano permite a los clubes reiniciar, olvidar lo ocurrido y arrancar con ilusión, pero en el caso de Sevilla y Rayo Vallecano la historia no es tal que así y es que tanto los sevillistas como los de la franja, inmersos en la enésima disputa alrededor de Vallecas, llegan a este inicio con muchos deberes pendientes y muchas dudas a su alrededor.

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Las novedades del Sevilla

El Sevilla mantiene a Luis García Plaza como técnico en una plantilla con multitud de novedades... aún pendientes. José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo, se ha encargado de hacer una increíble limpia en el vestuario, pero aún le falta sumar a algunos fichajes para cerrar el plantel.

Con lo que tiene, y sin poder contar con los lesionados Alfon ni Marcao, García Plaza presentará un once, previsiblemente, basado en el 1-4-2-3-1 que se ha visto en pretemporada, con algunos jóvenes y con algunas dudas más que justificadas.

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Odysseas Vlachodimos estará en portería; en la zaga, de derecha a izquierda, se cuenta con Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo; para el centro, Lucién Agoumé es fijo y junto a él estarán Guridi o Nico Guillén; Miguel Sierra por la derecha, Peque Fernández o Guridi en la mediapunta, Oso en la izquierda; y arriba, a menos que Robbie Ure convezca a García Plaza, Isaac Romero arrancará como '9'.

El posible once del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Vlachodimos; J. Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi/Nico Guillén; Miguel Sierra, Peque/Guridi, Oso; Isaac Romero.

Las novedades del Rayo Vallecano

En Vallecas la historia tampoco está muy allá. Con Beñat San José como nuevo técnico, los de la franja han estado más tiempo atentos a su estadio que al fútbol y los resultados de pretemporada, muchos de ellos malos, llegan acompañados de dolorosas ventas como la de Pep Chavarría.

A la espera de fichajes, como bien podría ser Adriá Pedrosa del Sevilla, el Rayo apunta a un once reconocible, característico de Vallecas y formado por Batalla en portería; Ratiu, Lejeune, Pelayo y Balliu en la zaga; Valentín con Unai López en el doble pivote; De Frutos, Isi y Álvaro García en mediapunta; y arriba, en solitario, Alemao.

El posible once del Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pelayo, Balliu; Valentín, Unai López; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao.