Basilio García Sevilla, 13 AGO 2026 - 14:55h.

El sevillano no tiene nada que ver con sus antecesores en el cargo

Los sevillistas aprueban con nota el trabajo de José Ignacio Navarro: "Yo me subo en el barco"

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Solo con verle sentarse ante los medios de comunicación queda claro que José Ignacio Navarro no tiene absolutamente nada que ver con sus antecesores en la dirección deportiva del Sevilla FC. Antonio Cordón, su mentor, Víctor Orta o Monchi respondían a perfiles más protagonistas, más mediáticos, con más experiencia y con un aparente mayor control sobre todo lo que orbitaba alrededor de su puesto. Las características del hombre que ha conseguido dar salida a casi todo el lastre que quedaba en la plantilla son otras muy distintas.

El sevillismo, tan necesitado de buenas noticias, se ha ilusionado ante la capacidad de trabajo de un hombre que no cambia el rictus ni un ápice cuando se le halaga. Ni quiere ser el nuevo Monchi, ni dice chascarrillos mientras forma numeritos con aviones de juguete, ni centra sus discursos en la felicidad y otros conceptos tan etéreos cuando se habla de una simple planificación deportiva.

“No me siento el nuevo Monchi, ni mucho menos, le tengo mucho cariño y admiración como a otros directores deportivos que han estado aquí o en otros clubes. El halago tiene que ser para los jugadores, que son los que están en el campo y nos van a dar alegrías. Estamos aquí para darles ánimos, trabajar y facilitar las cosas”, concretaba este jueves en la presentación de Julio Díaz y Fran González como nuevos jugadores sevillistas, dos apuestas que entran dentro de este nuevo modelo de Sevilla.

Pese a que el sevillismo le está ensalzando en las últimas semanas, José Ignacio Navarro tiene los pies en el suelo. “Eso lo marcan los resultados. Estamos contentos con el trabajo que se está desarrollando, los principales actores son los jugadores y son ellos de los que tienen que hablar bien. Nos dedicamos a trabajar y ellos son los actores principales”, aseguraba.

La sensatez de José Ignacio Navarro

Por más que esté conformando una plantilla que poco tiene que ver con las de las últimas temporadas, el sevillano no es amigo ni mucho menos de lanzar las campanas al vuelo. “El objetivo por el lado del mercado es conseguir una plantilla competitiva, y por otro lado, no sufrir tanto en las últimas jornadas y conseguir esa permanencia de forma holgada y tranquila”.

Por último, preguntado por si estaba feliz con lo realizado, tal y como argumentó Cordón al cierre del mercado del pasado verano, rápidamente quiso huir de esa comparación. “Trabajo en el día a día. Estoy en lo que tengo que estar, trabajando, con el foco puesto en hacerlo lo mejor que podamos en este mercado, que afrontamos con bastantes dificultades. Devolver un poco que el equipo tenga esa seña de identidad, que la gente se identifique con su equipo y la afición esté con nosotros”. Realidades mucho más de la calle. El nuevo perfil que pone sobre la mesa del sevillismo José Ignacio Navarro.