Basilio García Sevilla, 12 AGO 2026 - 11:17h.

Se va traspasado a coste cero a la Serie B italiana

Gattoni negocia con el Ascoli y podría ser el próximo en salir del Sevilla FC

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El Sevilla FC sigue soltando ‘lastre’ en una operación salida frenética en los últimos días. Tras confirmarse este lunes la salida de Joan Jordán, este miércoles se ha hecho oficial la marcha de Fede Gattoni, que también se desvincula del club nervionense a pesar de que le quedaba un año de contrato.

El defensa argentino, uno de los pocos hombres que quedaban en la plantilla de los que dejó atados Monchi -ya solo quedan Marcao y Pedrosa-, se vuelve a marchar, aunque esta vez de modo definitivo. Tras dos etapas sumido en el ostracismo y unas cesiones al Anderlecht y al River Plate que tampoco fueron fructíferas, el ex de San Lorenzo de Almagro empezará de nuevo en el Ascoli, recién ascendido a la Serie B italiana.

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El club italiano lo ha avanzado con una imagen que contiene algunas claves que apuntan a Gattoni. El mate, las palabras en español y unas pulseras con los colores de cada uno de los clubes en los que ha militado -San Lorenzo, Sevilla FC, Anderlecht y River Plate-, rematadas por el blanco y el negro del Ascoli. Una hora más tarde, los dos clubes lo hicieron oficial. Recuerda por cierto su nuevo equipo que Gattoni tiene vínculos familiares con la zona de Ascoli Piceno, de donde son originarios los padres de su esposa. Llevará el dorsal '32'.

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Se trata de la decimoquinta salida del Sevilla desde que terminara la pasada temporada. El 30 de junio acabaron su vinculación César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Orjan Nyland, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj, Neal Maupay y Batista Mendy, y durante el verano han sido traspasados Akor Adams, Juanlu Sánchez y Djibril Sow, así como se han facilitado las salidas de Tanguy Nianzou, Rafa Mir, Alberto Flores, Joan Jordán y Gattoni. El próximo puede ser Adriá Pedrosa, que tiene un interés fuerte del Rayo Vallecano.

El jugador sale mediante un traspaso a coste cero, perdonando algo menos de la mitad del salario que le quedaba por percibir en el Sevilla. Aunque su sueldo no era de los más altos, sí que abre un poco más de hueco en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, por lo que se siguen facilitando las inscripciones tanto de los recién llegados como de los que están por venir. Curiosamente, el primer partido que jugará su nuevo club será ante el Genoa de Djibril Sow por la Copa de Italia, aunque difícilmente será de la partida.

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Gattoni llegó a última hora de la tarde del martes a Ascoli Piceno, la ciudad del centro de Italia donde continuará su carrera, y tras cerrar los últimos flecos firma un contrato por un año con opción a uno más con su nuevo club, para empezar de cero en la segunda categoría del fútbol italiano.

Otro descarte que se va

Con Gattoni se marcha otro de los futbolistas descartados desde un principio y es el tercero tras Rafa Mir y Joan Jordán. En esa tesitura ya solo quedan Adriá Pedrosa y Fabio Cardoso, aunque se espera que también salga Chidera Ejuke a pesar de que sí se ejercita con el resto de sus compañeros. No es descartable que si llega una oferta considerable o una opción que ahorre masa salarial, pueda salir cualquier otro futbolista.

El fichaje de Fede Gattoni por el Sevilla nunca funcionó. Cerrado por Monchi por 1,4 millones de euros, llegó cuando el de San Fernando ya no estaba y fue José Luis Mendilibar el que le hizo debutar, con una actuación catastrófica ante el Valencia CF. Como sevillista solo ha jugado cinco partidos, tres de LALIGA y dos de la Copa del Rey, marcando un gol ante el Atlético Astorga. Sus solo 18 minutos en la competición doméstica le califican como uno de los fichajes fallidos más sangrantes de la historia del Sevilla.